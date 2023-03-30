شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات صحية قد تنتج عن فقدان الوزن السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يؤدي فقدان الوزن السريع إلى مشكلات صحية على المدى القريب والبعيد، لأن الجسم يفقد امتصاص العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن والسوائل التي يحتاج إليها بشكل يومي، وذلك وفقا لما نشره موقع Webmd.

كشفت دراسة جديدة، أن فقدان الوزن السريع له عواقب وخيمة على الصحة العامة للأفراد. ومن جانبه قال الدكتور أرسيني روسانوف، أخصائي الغدد الصماء إن فقدان الوزن السريع نادرا ما يكون فعالا على المدى الطويل. وأن انخفاض الوزن 10 كيلو جرام في الشهر سيرهق الجسم جدا ويؤدي به إلى عواقب صحية على المدى القريب والبعيد أيضا.

كما أوضح اخصائي الغدد الصماء أن هناك عددا من الأشخاص يتابعون حميات غذائية معينة منخفضة السعرات الحرارية لتقليل وزنهم خلال فترة زمنية قصيرة، وعقب توقفهم عن اتباع هذه الحمية يعود وزنهم إلى ما كان عليه بسرعة مع زيادة 5 كليوجرام وأكثر.

وأشار الدكتور ارسيني إلى العواقب التي تؤثر على الصحة العامة للأفراد ، منها اضطرابات عاطفية نفسية، ظهور تجاعيد على الجلد، والضعف العضلي، وجفاف الجسم ،واضطراب عملية التبادل الغذائي بسبب قلة الفيتامينات ،والعناصر المعدنية، وعدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء.

عواقب فقدان الوزن السريع

1. حدوث حصوات المرارة عند بعض الأشخاص بنسبة 25 % من الذين يتعرضون لفقدان كميات كبيرة من الوزن على مدى عدة أشهر.

2.الجفاف والذي يمكن تجنبه بشرب الكثير من السوائل.

3.سوء التغذية ، عادة بسبب عدم تناول ما يكفي من البروتين لأسابيع في كل مرة.

4.الصداع

5.تعب

6.دوخة

7.إمساك

8.اضطرابات الحيض

9.تساقط الشعر

10.فقدان العضلات