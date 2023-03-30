بيروت - نادين محمد - هل تبحثين عن علاج تقلصات البطن سريع من مطبخك؟ هناك الكثير من العناصر البسيطة التي من المحتمل أن تكون موجودة بالفعل في مطبخك، يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن. جربي هذه العلاجات المنزلية السبعة لعلاج تقلصات البطن، أو اضطراب المعدة أو الانتفاخ أو عسر الهضم أو آلام المعدة الأخرى.

علاج تقلصات البطن

1- الزنجبيل

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الزنجبيل هو عامل قوي مضاد للالتهابات يحتوي على خصائص مهدئة لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي.

وجدت الدراسات أن تناول الزنجبيل قبل الوجبة يمكن أن يحفز الهضم عن طريق تسريع إفراغ المعدة.

يعد إفراغ المعدة البطيء سببًا شائعًا للانتفاخ وارتجاع المريء وآلام في البطن.

لعلاج تقلصات البطن يمكنك طهي جذر الزنجبيل الطازج في الأطباق، أو مزجه في العصائر، أو ببساطة نقعه في الماء الساخن للحصول على شاي الزنجبيل المهدئ. ستعمل أي من هذه الوصفات مع الزنجبيل على اضطراب معدتك .

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2- علاج تقلصات البطن بصودا الخبز



الصورة من موقع AdobeStock

جربي صودا الخبز لعلاج تقلصات البطن واضطراب معدتك والإسهال، فهي علاج منزلي فعال لاضطراب المعدة، ولكن هناك بعض المخاطر التي يجب أن تكوني على دراية بها.

وفقًا لدراسة حالة أجراها نظام مراقبة السموم في كاليفورنيا، تحتوي صودا الخبز على بيكربونات الصوديوم، ولديها إمكانية حدوث سمية كبيرة عند تناولها بكميات زائدة. في حين أن البعض قد يقترح استخدام صودا الخبز لألم في المعدة، فمن الأفضل التحدث إلى طبيبك حول هذا العلاج المنزلي الخاص لمعدتك المضطربة.

لتحضيرها امزجي ثماني ملاعق من الماء مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز للحصول على نتائج سريعة.

3- علاج تقلصات البطن بخل حمض التفاح

الصورة من موقع freepik

يمكن أن يساعد تناول خل التفاح في تعزيز التحكم في الوزن الصحي بالإضافة إلى مستوى الكوليسترول وضغط الدم الطبيعي.

يساعد خل التفاح في تخفيف عسر الهضم وانتفاخ البطن، كما أنه يعزز حركات الأمعاء المنتظمة، وهو مفيد لاضطراب المعدة، ملعقة صغيرة من خل التفاح يمكن أن توقف التقلصات على الفور تقريبًا!

ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات أن خل التفاح يمكن أن يؤخر إفراغ المعدة، مما قد يجعلك تشعرين بالغثيان. لتجنب ذلك، تأكدي من تناول جرعة من خل التفاح على معدة فارغة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أن خل التفاح يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم لديك، لذلك من المهم استشارة طبيبك.

جربي ملعقة صغيرة من خل التفاح بكوب من الماء الدافئ كل صباح.

4- علاج تقلصات البطن بالنعناع

الصورة من موقع freepik

وجدت إحدى الدراسات أن زيت النعناع يمكن أن يقلل بشكل كبير من آلام البطن، وعدم الراحة وكذلك يخفف من أعراض القولون العصبي.

بصرف النظر عن تعزيز الهضم الصحي، تساعد أوراق النعناع على استرخاء عضلاتك حتى بعد التمرين المكثف.

عليك بعد تناول وجبة دسمة، مضغ بعض أوراق النعناع لتعزيز عملية الهضم الصحية. أو شرب شاي النعناع لعلاج اضطراب معدتك.

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المصدر : موقع timesofindia