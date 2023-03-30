شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المشي يساعد في تقليل دهون الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق من الباحثين أن ممارسة الرياضة تساعد في تقليل الدهون في الكبد بمقدار ثلاث مرات ونصف مقارنة بأساليب الرعاية التقليدية، وخاصة ممارسة رياضة المشي التي تحد من خطر الإصابة بأمراض الكبد، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

وأوضح الباحثون مفهوم مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى مجموعة من الحالات التي تسببها الدهون في خلايا الكبد. وعلى الرغم من أن الكبد الدهني لا يتسبب في كثير من الأحيان في حدوث مشكلات في مراحله المبكرة، إلا أنه يمكن أن يصبح أكثر حدة بمرور الوقت. وإذا ترك دون علاج يمكن أن تؤدي إلى فشل الكبد وحتى السرطان.

واشارت نتائج الدراسة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لمرض الكبد الدهني غير الكحولي هو زيادة الوزن أو السمنة . ومن جانبها توصي الهيئات الصحية بالحفاظ على وزن صحي وتناول نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

وكشفت دراسة حديثة في الولايات المتحدة أيضا مقدار التمارين المطلوبة لخفض الدهون في الكبد ، ما يقرب من 22 دقيقة في اليوم، هي الأمثل.

وتوصلت الدراسة الي وصف التمارين الرياضية كعلاج لمرض الكبد الدهني لأنها تساعد المرضى على تعديل أنماط حياتهم ويصبحوا أكثر نشاطا بدنيا".ويجب على الأطباء الذين يقدمون المشورة للمرضى المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي أن يوصوا مرضاهم بهذا القدر من النشاط".

وأضافت الدراسة ان المشي السريع أو ركوب الدراجات الخفيفة لمدة نصف ساعة يوميا خمس مرات في الأسبوع هو مجرد مثال واحد على برنامج يفي بهذه المعايير".

العوامل اخرى تزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني :

- مصابا بداء السكري من النوع الثاني

- لديك حالة تؤثر على كيفية استخدام جسمك للإنسولين

- مقاومة الإنسولين، مثل متلازمة تكيس المبايض

- تعاني من خمول في الغدة الدرقية

- تعاني من ارتفاع ضغط الدم

- لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول

- تجاوزت سن الخمسين

- تدخن

وغالبا، لا تظهر أعراض مرض الكبد الدهني في مراحله المبكرة