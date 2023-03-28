شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات صحية خليها فى سحور رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم الكثيرون بتناول وجبة السحوروالحرص على احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من التخمة وعسر الهضم، لذلك يقدم الخليج 365 بعض الأكلات الصحية والخفيفة على الجهاز الهضمى حسب ما ذكره موقع helthy .

1: الجبنة البيضاء مع الخيار والطماطم

تعتبر الجبنة البيضاء من أكثر الأكلات الصحية والخفيفة والغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز الهضمى، كما ينصح بتناول الخضراوات مثل الخيار والطماطم والجرجير فهى من الخضراوات الهامة والصحية والمناسبة فى وجبة السحور.

2:فول بزيت الزيتون وكوب من الزبادى

يعتبر الفول من الأكلات الأساسية فى وجبة السحور، حيث إنه من البقوليات التى تساعد على الشبع وتغذى الجسم، كما يعتبر الزبادى من الأكلات الخفيفة والتى تساعد على الهضم.

3:بيض مسلوق ولبن رايب

يعتبر البيض المسلوق واحد من الاكلات الصحية والشهيرة التى ينصح بتناولها فى وجبة السحور، حيث انها تعمل على تعزيز صحة الجسم وتساعد على الشبع فضلا عن ذلك يحتوى البيض على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

كما ينصح بتناول لبن الرايب على السحور حيث يساعد على الهضم ولا يسبب التخمة وعسر الهضم.