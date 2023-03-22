شكرا لقرائتكم خبر عن الدليل الكامل لتغذية بشرتك وشعرك.. فيتامينات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعلق تغذية الجسم بالأطعمة والعناصر الغذائية الصحيحة، يميل بعض الناس إلى نسيان أن بشرتنا وشعرنا بحاجة أيضًا إلى التغذية، وأنها تلعب أدوارًا مهمة في صحتنا وعافيتنا بشكل عام، الجلد هو أكبر عضو في الجسم، إنه بمثابة الحاجز الأساسي ضد مسببات الأمراض في البيئة، تعمل بشرتنا أيضًا كحماية من فقدان السوائل من داخل الجسم ، ولهذا السبب يجب أن نحافظ على صحة بشرتنا وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، وإليك قائمة الأطعمة التي يجب تناولها للعناية بالبشرة والشعر ، وفقا لما نشره موقع "iamherbalifenutrition".

ما تأكلينه يؤثر على صحة بشرتك وشعرك

تتأثر حالة بشرتك وشعرك بنظامك الغذائي وعمرك وظروفك البيئية، لا يمكنك التحكم في بعض هذه العوامل - مثل الشيخوخة أو المناخ - ولكن يمكنك إدارة ما تأكلينه ، لذلك فهو يدعم بشرتك وشعرك.

يمكن أن تساعد مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك البروتين ومضادات الأكسدة والفيتامينات والكولاجين في تحسين صحة بشرتك وشعرك، الأشخاص ذوو المظهر الجميل والجلد والشعر يميلون إلى اتباع عادات صحية يومية.





الأطعمة والعناصر الغذائية للحصول على بشرة وشعر صحيين ومتوهجين:الأطعمة الغنية بالبروتين لإصلاح خلاياك

كل خلية تحتاج إلى بروتين لتحافظ على حياتها، يعد البروتين أيضًا المادة الأساسية المستخدمة "لاستبدال" الخلايا البالية أو الميتة، تتكون عضلاتك وشعرك وأظافرك وبشرتك وعينيك من البروتين، يمكن أن يتسبب اتباع نظام غذائي منخفض البروتين ، على مدار عدة أشهر ، في فقدان لون البشرة وترقق الشعر والتجاعيد بما يتجاوز الحد المعقول للعمر الزمني.

سيساعدك تضمين البروتين في نظامك الغذائي من مصادر مثل الدجاج أو اللحوم أو الأسماك أو فول الصويا في حل هذا القلق، تعتبر مخفوقات البروتين البديل للوجبات أيضًا خيارات رائعة لاستهلاك البروتين.

احصلى على فيتامينات أ ، ج ، هـ

في حين أن البروتين ضروري للحصول على بشرة وشعر صحيين ، فإن الفيتامينات ذات الخصائص المضادة للأكسدة - مثل فيتامين أ وج و هـ - ضرورية أيضًا.

يمكن أن يؤثر النقص في أي من هذه المغذيات الدقيقة على صحة بشرتك، يظهر الجلد بسهولة آثار الضرر التأكسدي ، وقد ثبت أن مضادات الأكسدة فعالة في حماية الجلد من الضرر التأكسدي.





إليك كيفية دعم فيتامين أ وج و هـ للتغذية الخارجية:فيتامين أ

هناك نوعان من فيتامين أ: الريتينويدات (فيتامين أ المشكل مسبقًا) والكاروتينات (فيتامين أ المشكل مسبقًا). يحول الكبد كلا النوعين إلى ريتينول ، مما يحفز إنتاج خلايا الجلد الجديدة ويمنع تساقط الشعر.

المصادر الجيدة لفيتامين أ هي الفواكه والخضراوات الغنية بالأصباغ الصفراء إلى الحمراء ، وكذلك الخضار الورقية الخضراء.

فيتامين سي

فيتامين ج ضروري للجسم ليتمكن من تكوين الكولاجين الخاص به بشكل طبيعي، عندما يكون هناك نقص في فيتامين سي ، يتم إنتاج كولاجين غير مستقر ، مما يوفر إطارًا هيكليًا ضعيفًا لإصلاح الأنسجة، يشارك فيتامين ج أيضًا في تكوين بعض الدهون التي تساعد في إعادة بناء البشرة - الطبقة الخارجية من الجلد - عند تعرضها للتلف.

من المصادر الجيدة لفيتامين سي الفواكه الحمضية ، مثل البرتقال والليمون والفلفل والفراولة والبروكلي واللفت.

فيتامين هـ

يعمل فيتامين (هـ) كمضاد للأكسدة يكسر السلسلة نظرًا لقدرته على طرد الجذور بسرعة قبل أن تتفاعل مع الدهون الأخرى ، وبالتالي إنهاء انتشار العمليات المؤكسدة في الأغشية ، يساعد فيتامين E على تقوية وظيفة حاجز البشرة.

المصادر الجيدة لفيتامين E هي بذور عباد الشمس واللوز والفول السوداني والقرع والفلفل الأحمر.