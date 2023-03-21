فوائد عشبة المورينجا الصحية

بيروت - نادين محمد - تعتبر شجرة المورينجا، من أفضل المكونات المليئة بكثير من الفوائد الصحية؛ لاحتوائها على عناصر غذائية هائلة، ومضادات الأكسدة.

وذكرت بعض الإحصاءات أنه يوجد بالمملكة العربية السعودية ما يزيد على مائة وعشرين ألفاً من شجر المورينجا، والتي تنمو بشكل طبيعي، لذا فهي سر من أسرار جمال بشرة المرأة السعودية، نظراً لفوائدها الصحية والجمالية المثبتة علمياً، ونقدم لك عزيزتي فوائد المورينجا.

مليئة بالعناصر الغذائية



تعتبر من المكونات الغنية بالفيتامينات، العناصر الأساسية والحمض الأميني، فتحتوي على فيتامين "أ"، فيتامين C وفيتامين E، وعناصر أساسية مثل الكالسيوم، البروتين والبوتاسيوم، وكل ذلك يعد من أهم العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

دعم صحة العين

يساعد فيتامين "أ" الموجود في هذه البذور على دعم صحة العين، يقوي القرنية ويحمي من الالتهابات.

تدعم صحة العقل

تحتوي بذورالمورينجا على المركبات الأساسية مثل حمض الفوليك، الحمض الأميني، الدهون الحمضية لأوميجا 3، وفيتامين هـ، والتي تعتبر من أهم المواد الغذائية التي تعزز قوة العقل، وهذه من أفضل الفوائد الصحية لها .

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تعالج مشكلات المتعلقة بالنوم

تعتبر من الأعشاب التي تهدئ وتساعد على النوم، وتستخدم عن طريق نقع أوراقها في ماء دافئ لمدة 15 دقيقة، ويتم تناولها قبل الذهاب إلى النوم.

علاج الإمساك

تحتوي بذور المورينجا على كمية هائلة من الألياف، والتي تساعد في تسهيل وتنظيم حركة الأمعاء، وتحسن من عملية الهضم بشكل جيد، مما يضمن خروج الفضلات بانتظام وتنظيف الأمعاء، لذلك ينصح بتناول هذه البذور للأشخاص الذين يعانون من الإمساك.

يستخدم في أغراض التجميل والصناعات الدوائية

يحتوي الزيت الخاص بها على أحماض دهنية وفيتامينات A وC والتي تعمل على تفتيح لون البشرة، تستخدمه شركات التجميل حول العالم في مستحضرات تنعيم الجلد.

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المورينجا للتخسيس

تكمن فوائد المورينجا في احتواء اوراقها على مضادات الأكسدة والتي تعد ايضا واحده من مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة وخلاصه حبوب البن الخضراء :

1. تعمل المورينجا على فقدان الوزن عن طريق مواجهه نسبه السكر في الدم المساعدة في حرق الدهون.

2. تعمل على خفض مستويات الانسولين والدهون الثلاثية والكولسترول .

3. تحتوي المورينجا على فيتامين ب الذي يساعد على تحسين عمليه الهضم و تحويل الطعام الى طاقه دون تخزينه على شكل دهون .

4. Jعمل المورينجا لعلاج الامراض الجلدية ومرض السكري والالتهابات .

طريقة تحضير شاي المورينجا:

تحتوي طريقه تحضير المورينجا للتخسيس على نسبه عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي ترتبط بالمعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم ، مما يجعلها اقل امتصاصا من قبل الجسم .

يتم ذلك عن طريق وضع ملعقة كبيرة من المورينجا المطحونة مع كوب من الماء المغلي وقلبيهم جيدا ثم أضيفي رشة من القرفة وذلك للتغلب على طعمه. والاستفادة من ماده البوليفينول الموجودة بداخله لها خصائص مقاومه للسرطان، وقد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض مثل القلب والسكر .

ورغم كل هذه الفوائد الا أن هناك بعض أضرار للمورينجا.. انتبهي إليها

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات.