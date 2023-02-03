شكرا لقرائتكم خبر عن الشعور بالوحدة والعزلة يزيد خطر الإصابة بالزهايمر.. دراسة تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الشعور بالوحدة والعزلة ونقص الدعم الاجتماعي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو أنواع الخرف الأخرى، وتضيف النتائج إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تربط العزلة الاجتماعية بمرض الزهايمر.

ووفقًا للدراسة، التي نُشرت في مجلة PLOS ONE والتي أجرتها جامعة ماكجيل في كندا، ترتبط محددات نمط الحياة الاجتماعية، بما في ذلك العزلة الاجتماعية ، بعوامل خطر التنكس العصبي.

درس الباحثون بيانات عن 502.506 مشاركًا في البنك الحيوي في المملكة المتحدة و 30.097 شخصًا مسجلين في الدراسة الكندية الطولية للشيخوخة تحتوي كلتا الدراستين على استبيانات تضمنت أسئلة حول الشعور بالوحدة وتكرار التفاعل الاجتماعي والدعم الاجتماعي.

وجدت الدراسة مجموعة كبيرة من الارتباطات بين عوامل خطر الإصابة بالزهايمر والخرف القابلة للتعديل وكل من الشعور بالوحدة ونقص الدعم الاجتماعي.

ووجدوا أن الأفراد الذين يدخنون أكثر، ويعانون من اضطرابات النوم ، ويفشلون في المشاركة بشكل متكرر في الأنشطة البدنية الخفيفة إلى الشديدة - جميع عوامل الخطر المعروفة للزهايمر - لديهم احتمالات أكبر للشعور بالوحدة والافتقار إلى الدعم الاجتماعي.

على سبيل المثال ارتبطت زيادة المشاركة المنتظمة في التمارين البدنية مع أشخاص آخرين بانخفاض بنسبة 20.1٪ في احتمالات الشعور بالوحدة وانخفاض بنسبة 26.9٪ في الحصول على دعم اجتماعي ضعيف.

كما ارتبطت عوامل الصحة البدنية والعقلية المرتبطة سابقًا بالزهايمر، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ، وضعف البصر أو السمع ، ومرض السكري والسلوكيات العصبية والاكتئابية ، بالعزلة الاجتماعية الذاتية.

على سبيل المثال ، تتوافق صعوبة السمع مع ضوضاء الخلفية مع زيادة بنسبة 29.0٪ في احتمالات الشعور بالوحدة وزيادة بنسبة 9.86٪ في احتمالات نقص الدعم الاجتماعي.