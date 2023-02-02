بخطوات عمل سهلة وبسيطة طريقة إعداد كوكيز محشي

المقادير

- البيض : 2 حبة

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- طحين : كوبان وربع

- ملح : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- حبيبات الشوكولاتة : نصف كوب

- الشوكولاتة : كوب (دهن)

- السكر البني : ثلاث أرباع الكوب

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي البيض، والسكر الأبيض، والسكر الأسمر، والزبدة، والفانيليا في وعاء، ثم اخفقي المكونات بإستخدام المضرب اليدوي.

اخلطي الطحين، والملح، والبيكنج صودا في وعاء، ثم أضيفي الخليط إلى المزيج السابق.

اخلطي المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً وتحصلي على عجينة طرية، ثم أضيفي حبيبات الشوكولاتة وقلّبي قليلاً.

اصنعي كرات متوسطة ومتساوية الحجم من العجينة، ثم ضعيها في طبق.

افردي كرة من العجين في راحة يدكِ، ثمّ أضيفي القليل من الشوكولاتة الدهن وأغلقي العجينة حتى تحصلي على شكل قرص، وكرّري العملية حتى نفاذ الكمية.

وزعي حبات الكوكيز في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية في الفرن لحوالي 15-20 دقيقة حتى تنضج.

أخرجي الصينية من الفرن واتركي الكوكيز جانباً حتى يبرد، ثم قدميه.

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