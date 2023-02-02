شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الفشل الكلوى.. الأسباب والأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفشل الكلوي هو حالة لا تعمل فيها إحدى كليتيك أو كليهما بمفردهما وتشمل الأسباب مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وإصابات الكلى الحادة، و تشمل الأعراض التعب والغثيان والقيء والتورم والتغيرات في عدد مرات ذهابك إلى الحمام وضباب الدماغ، ويشمل العلاج غسيل الكلى أو زرع الكلى.

ونقدم فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الفشل الكلوى وفقا لما ذكره موقع webmed

س:ما هو الفشل الكلوي؟

الفشل الكلوي يعني أن إحدى كليتيك أو كليهما لم تعد تعمل بشكل جيد من تلقاء نفسها، أحيانًا يكون الفشل الكلوي مؤقتًا ويتطور بسرعة (حاد)، و في أحيان أخرى تكون حالة مزمنة (طويلة الأمد) تزداد سوءًا ببطء.الفشل الكلوي هو أخطر مراحل مرض الكلى

س:على من يؤثر الفشل الكلوي؟

يمكن أن يؤثر الفشل الكلوي على أي شخص ومع ذلك ، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي إذا كنت:

- مصاب بداء السكري .

- لديك ارتفاع في ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).

- مصاب بأمراض القلب .

- لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الكلى.

- لديك بنية غير طبيعية في الكلى.

تجاوزت الستين من العمر.

س: ما هي الأعراض والأسباب؟

يعاني العديد من الأشخاص من أعراض قليلة أو معدومة في المراحل المبكرة من مرض الكلى ومع ذلك ، قد يتسبب مرض الكلى المزمن (CKD) في حدوث تلف بالرغم من شعورك بالتحسن.

تختلف أعراض مرض الكلى المزمن (CKD) والفشل الكلوي بين الأشخاص إذا كانت الكليتان لا تعملان بشكل صحيح ، فقد تلاحظ واحدًا أو أكثر من العلامات التالية:

-التعب الشديد ( التعب ).

-الغثيان والقيء .

-ارتباك أو صعوبة في التركيز.

-تورم ( وذمة ) ، خاصة حول يديك أو كاحليك أو وجهك.

-التبول في كثير من الأحيان.

-تشنجات ( تشنجات عضلية ).

-جلد جاف أو حكة.

-ضعف الشهية أو طعم الطعام المعدني.

س:ما هي أكثر أسباب الفشل الكلوي شيوعًا؟

يعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر أسباب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي شيوعًا، يمكن أن يؤدي مرض السكري غير المدار إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم (ارتفاع السكر في الدم) يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم باستمرار إلى تلف الكلى والأعضاء الأخرى.

ارتفاع ضغط الدم يعني أن الدم ينتقل بقوة عبر الأوعية الدموية في الجسم بمرور الوقت وبدون علاج ، يمكن أن تدمر القوة الزائدة أنسجة كليتيك.

عادة لا يحدث الفشل الكلوي بسرعة تشمل أسباب CKD الأخرى التي قد تؤدي إلى الفشل الكلوي ما يلي:

تشمل الأسباب الشائعة للفشل الكلوي الحاد ما يلي:

أمراض الكلى المناعية الذاتية.

أدوية معينة.

الجفاف الشديد.

انسداد المسالك البولية.

أمراض جهازية غير معالجة ، مثل أمراض القلب أو أمراض الكبد .

س:كيف يتم تشخيص الفشل الكلوي؟

قد يستخدم مقدم الرعاية الصحية مجموعة متنوعة من اختبارات وظائف الكلى لتقييم كليتيك وتشخيص الفشل الكلوي إذا اشتبه مقدم الخدمة في أنك معرض لخطر الإصابة بالفشل الكلوي ، فإن الاختبارات الشائعة تشمل:

-تحاليل الدم، تظهر اختبارات الدم مدى جودة إزالة كليتيك للفضلات من دمك سيستخدم مقدم الخدمة إبرة رفيعة لسحب كمية صغيرة من الدم من وريد في ذراعك سيقوم الفنيون بعد ذلك بتحليل عينة دمك في المختبر.

-اختبارات البول، تقيس اختبارات البول مواد معينة في بولك ، مثل البروتين أو الدم ستتبول في وعاء خاص في مكتب مقدم الخدمة أو المستشفى سيقوم الفنيون بعد ذلك بتحليل عينة البول الخاصة بك في المختبر.

-اختبارات التصوير، تسمح اختبارات التصوير للمزود بالنظر في كليتيك والمناطق المحيطة لتحديد التشوهات أو الانسدادات، تشمل اختبارات التصوير الشائعة الموجات فوق الصوتية للكلى وتصوير الجهاز البولي بالتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي .

س:كيف يتم علاج الفشل الكلوي؟

يعتمد علاج الفشل الكلوي على سبب المشكلة ومدى انتشارها.

يمكن أن يؤدي علاج حالة طبية مزمنة إلى إبطاء تطور مرض الكلى إذا توقفت كليتيك عن العمل تدريجيًا ، فقد يستخدم مقدم الرعاية الصحية عدة طرق مختلفة لتتبع صحتك والحفاظ على وظائف الكلى لأطول فترة ممكنة. قد تشمل هذه الطرق:

-اختبارات الدم المنتظمة.

-فحوصات ضغط الدم.

-دواء.

إذا كنت تعاني من الفشل الكلوي ، فأنت بحاجة إلى علاج لإبقائك على قيد الحياة هناك نوعان من العلاجات الرئيسية للفشل الكلوي.

غسيل الكلى

يساعد جسمك على تنقية الدم و هناك نوعان من غسيل الكلى:

- تقوم آلة بتنظيف دمك بانتظام يخضع معظم الناس لغسيل الكلى من ثلاثة إلى أربعة أيام في الأسبوع في المستشفى أو عيادة غسيل الكلى.

-غسيل الكلى البريتوني في غسيل الكلى البريتوني ، يقوم مقدم الخدمة بإرفاق كيس به محلول غسيل الكلى بقسطرة في بطانة البطن يتدفق المحلول من الكيس إلى بطانة البطن ، ويمتص الفضلات والسوائل الزائدة ويصب مرة أخرى في الكيس ويمكن للناس في بعض الأحيان إجراء غسيل الكلى الصفاقي في المنزل.