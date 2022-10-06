شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب العصب البصري وما تأثيره على العين والرؤية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب العصب البصري هو حالة تؤثر على العين والرؤية، يحدث عندما يكون العصب البصري ملتهبًا، ويرسل العصب البصري رسائل من عينيك إلى عقلك حتى تتمكن من تفسير الصور المرئية عندما يتهيج العصب البصري ويلتهب ، فإنه لا يحمل رسائل إلى الدماغ أيضًا ، ولا يمكنك الرؤية بوضوح.

وحسب ما ذكره موقع healthlineيمكن أن يؤثر التهاب العصب البصري على رؤيتك ويسبب الألم. عندما تلتهب الألياف العصبية ، يمكن أن يبدأ العصب البصري أيضًا في الانتفاخ. عادة ما يؤثر هذا التورم على عين واحدة ، ولكن يمكن أن يؤثر على كليهما في نفس الوقت.

يمكن أن يؤثر التهاب العصب البصري على البالغين والأطفال. السبب الأساسي غير مفهوم تمامًا ، لكن الخبراء يعتقدون أن العدوى الفيروسية قد تحفز الجهاز المناعي على مهاجمة العصب البصري كما لو كان غازيًا أجنبيًا.

يصل فقدان الرؤية في التهاب العصب البصري عادةً إلى أقصى تأثير له في غضون أيام قليلة ويبدأ في التحسن في غضون 4 إلى 12 أسبوعًا.



ما الذي يسبب التهاب العصب البصري؟لا يكون سبب التهاب العصب البصري واضحًا دائمًا. قد يكون سببها عدوى ، ومع ذلك ، فهي حالة شائعة بين المصابين بالتصلب المتعدد (MS) ، وهو اضطراب عصبي تقدمي. حوالي 50٪ من المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد سيصابون بالتهاب العصب البصري. غالبًا ما تكون أول علامة على مرض التصلب العصبي المتعدد.من هو المعرض لخطر الإصابة بالتهاب العصب البصري؟أنت في خطر متزايد للإصابة بالتهاب العصب البصري إذا كنت:

--لديك تاريخ من التصلب المتعدد

العيش في ارتفاعات أعلى



ما هي أعراض التهاب العصب البصري؟تعتبر المشاكل البصرية التالية شائعة مع التهاب العصب البصري:-ضعف الرؤية (عادةً الأعراض الرئيسية)-مشكلة في تمييز الألوان ، أو ملاحظة أن الألوان ليست زاهية كالعادة-الرؤية التي تبدو ضبابية - خاصة إذا حدثت بعد ارتفاع درجة حرارة الجسم - بعد الاستحمام بماء ساخن أو الانتهاء من التمرين ، على سبيل المثال-عدم القدرة على الرؤية بعين واحدة-رد فعل غير طبيعي للبؤبؤ عند تعرضه للضوء الساطع-ألم في العين خاصة عند تحريكها

يمكن أن تختلف أعراض التهاب العصب البصري بشكل كبير في شدتها. يؤدي التهاب العصب البصري الأكثر انتشارًا إلى ظهور أعراض أكثر وضوحًا.

فقط لأنك تعاني من أعراض شديدة لا يعني بالضرورة أن التهاب العصب البصري لن يختفي أبدًا بالإضافة إلى ذلك ، لا يعاني كل مصاب بالتهاب العصب البصري من مشاكل في الرؤية، من الممكن أن يصاب العصب البصري بالتهاب دون التأثير على الرؤية، يمكن أن يحدد التقييم الطبي الدقيق للعين بشكل عام التهاب العصب البصري حتى لو لم تكن لديك أعراض.



-كيف يتم تشخيص التهاب العصب البصري؟يمكن لمزود الرعاية الصحية الخاص بك تشخيص التهاب العصب البصري من خلال هذه الاختبارات:

-فحص طبي شامل

-تقييم استجابة عينيك للضوء الساطع المباشر

-اختبار حدة البصر باستخدام مخطط الحروف لمعرفة مدى قدرتك على الرؤية

-فحص التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ

-التصوير بالرنين المغناطيسي

اختبار القدرة على التفريق بين اللون

فحص الجزء الخلفي من العين المعروف باسم قاع العين

قد تساعد المزيد من الاختبارات في تحديد السبب الكامن وراء التهاب العصب البصري. ومع ذلك ، فإن تحديد سبب معين ليس ممكنًا دائمًا.



كيف يتم علاج التهاب العصب البصري؟في بعض الحالات ، قد لا تحتاج إلى أي علاج لالتهاب العصب البصري. بعد بضعة أسابيع ، قد تختفي من تلقاء نفسها وستعود رؤيتك إلى طبيعتها تزداد احتمالية حدوث ذلك إذا لم تكن لديك حالة صحية أخرى تسببت في الإصابة بالتهاب العصب البصري.

في بعض الأحيان ، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بدورة علاجية قصيرة من الستيرويدات ، وعادة ما يتم حقنها في الوريد ، لمساعدة رؤيتك على التحسن بسرعة أكبر وتقليل الالتهاب والتورم.