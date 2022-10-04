شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من التوتر والاكتئاب بـ3 أطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت "فيستى. رو" تقريرا يوضح أن هناك العديد من الأطعمة التى تساهم بشكل كبير فى تقليل الشعور والإصابة بالتوتر والاكتئاب.

وحول ذلك قال الدكتور ميخائيل جينسبورج، خبير التغذية، إن التعرض للضغط النفسى والعصبى يؤثر علينا بشكل كبير، ويزيد من شعورنا بالتوتر والقلق، لذا يجب إضافة مواد غذائية معينة إلى النظام الغذائى، التى تساعد فى مكافحة الإجهاد والتوتر.

لذا يجب تناول الأشخاص أفضل وأهم الأطعمة المسئولة عن ذلك، والتى تساهم بشكل كبير فى التخلص من التوتر والقلق، ومنها:

- اليقطين

يحتوى على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، التى تبطئ عملية امتصاص الكربوهيدرات، كما أنه يحتوى على مضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر المعدنية والبروتين، وهذه العناصر الغذائية تحمى الجسم من الشيخوخة المبكرة، كما أنه من الأطعمة التى تحافظ على الحالة الصحية للأمعاء، وتعتبر جميع المواد الغذائية التى تحفز البكتيريا المعوية الطبيعية مواد تؤثر فى الحالة المزاجية.

- بذور اليقطين

تحتوى على نسبة عالية من عناصر المغنيسيوم والزنك والسيلينيوم، ووجود مستوى جيد للمغنيسيوم فى الجسم، تصاحبه عادة حالة مزاجية إيجابية.

- الفاصوليا الحمراء

تحتوى على جميع فيتامينات المجموعة ب المفيدة لصحة المخ، وكذلك على مواد معدنية عديدة مفيدة للجسم، كما أثبتت الدراسات أن تناول خمس وجبات من البقول فى الأسبوع يؤخر الشيخوخة.