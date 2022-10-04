شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الهواء قد يؤدي إلى تفاقم كورونا حتى لو تم تطعيمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن التعرض لتلوث الهواء يمكن أن يعيق التعافي من فيروس كورونا، سواء حصل الشخص على التطعيم أم لا، وفقًا لموقع "Health".

وقال المؤلف المشارك في الدراسة آني شيانج، عالم أبحاث بارز في مستشفى كايسر بيرمانينت الأمريكية، "هذه النتائج مهمة لأنها تظهر أنه في حين أن لقاحات كورونا ناجحة في الحد من مخاطر دخول المستشفى فإن الأشخاص الذين يتم تطعيمهم ويتعرضون للهواء الملوث لا يزالون معرضين لخطر متزايد للحصول على نتائج أسوأ من الأشخاص الملقحين الذين لم يتعرضوا لتلوث الهواء."

وقام الباحثون بتحليل السجلات الطبية من المرضى في نظام كايزر بيرماننتي الصحي بجنوب كاليفورنيا، وشمل ذلك أكثر من 50000 مريض يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر تم تشخيص إصابتهم بـكورونا في يوليو أو أغسطس 2021 ، بينما كان متغير دلتا ينتشر و حوالي 34٪ تم تطعيمهم بالكامل.

ضم الفريق باحثين من كلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا كيك. باستخدام عناوين الشوارع وبيانات جودة الهواء، حددوا تعرض المرضى للجزيئات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5 وثاني أكسيد النيتروجين (NO2) ومستويات الأوزون (O3) قبل شهر واحد من تشخيص كوررونا وقبل عام.

بعد تحديد أن اللقاحات أحدثت فرقًا في خطر دخول المستشفى، وجد الباحثون أيضًا أنه حتى بين الأشخاص الذين تم تلقيحهم ، فإن التعرض لاثنين من تلك الملوثات - PM2.5 وثاني أكسيد النيتروجين - زاد من خطر دخول المستشفى بنسبة تصل إلى 30٪.

قال المؤلف المشارك زاهانجا تشين، الأستاذ المساعد في علوم السكان والصحة العامة "الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لديهم خطر أقل بنسبة 90 ٪ تقريبًا من دخول المستشفى ، وحتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم جزئيًا لديهم مخاطر أقل بنسبة 50 ٪ تقريبًا".

ومع ذلك، كان التعرض للملوثات لا يزال ضارًا.

وقال تشين في بيان صحفي من جامعة جنوب كاليفورنيا: "بين الأشخاص الملقحين ، يكون التأثير الضار للتعرض لتلوث الهواء أقل قليلاً ، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم". "لكن هذا الاختلاف ليس ذا دلالة إحصائية."

وفقًا للدراسة، قد يؤدي التعرض قصير المدى إلى تفاقم التهاب الرئة وتغيير الاستجابة المناعية.

يرتبط التعرض طويل الأمد بأمراض القلب والرئة ، بأعراض أكثر حدة لكورونا.