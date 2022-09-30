أعراض للسكتة الدماغية لا تغفليها.. انتبهي منها!

بيروت - نادين محمد - أعراض صحية عديدة للسكتة الدماغية، فهي تحدث عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض؛ ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية. وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

تعد السكتة الدماغية حالة طبية طارئة، ويُمكن للعلاج المبكِّر أن يُقلِّل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى.

أعراض السكتة الدماغية

1-مشكلة في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون

ربما نشعر بالاضطراب أو نتحدَّث بكلمات غير واضحة أو نواجه صعوبة في فهم الكلام.

2-شلل أو خَدَر بالوجه أو الذراع أو الساق

قد نشعر فجأة بخدر أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق. وغالبًا ما يحدث ذلك في جانب واحد من الجسم. حاولي رفع ذراعيك الاثنتين فوق رأسك في نفس الوقت. إذا بدأت إحدى ذراعَيْك بالسقوط، فربما تكونين مصابة بسكتة دماغية. أيضًا قد يهبط أحد جانبي الفم عند محاوَلة الابتسام.

3-مشاكل في الإبصار في عين واحدة أو كلتا العينين

قد نشعر فجأةً بتَغيُّم الرؤية أو رؤية سوداء بإحدى العينين أو كلتيهما، أو ربما نشعر برؤية مزدوجة.



4- الصُّداع

قد تشير الإصابة بصداع مفاجئ وشديد، قد يكون مصحوبًا بالقيء، أو الدوار أو تغيُّر في الوعي، إلى أنك مصابة بسكتة دماغية.

5- صعوبة في المشي

قد تتعثرين أو تفقدين اتِّزانك. قد تشعرين أيضًا بدوار مفاجئ أو فقدان في التناسق بين الأطراف.

متى تزورين الطبيب؟

ابحثي عن رعاية طبية فورية إذا لاحظت أي مؤشرات أو أعراض لسكتة دماغية، حتى لو بدا أنها تأتي وتذهب أو تختفي تمامًا. فكِّري بطريقة سريعة، وقومي بالآتي:

-الوجه. اطلبي من الشخص أن يبتسم. هل يتدلى جانب واحد من الوجه؟



- الأذرع. اطلبي من الشخص رفع كلتا ذراعيه. هل تنحدر ذراع واحدة نحو الأسفل؟ أم أنه غير قادر على رفع ذراع واحدة؟

-الكلام (النطق). اطلبي من الشخص تَكرار عبارة بسيطة. هل طريقة كلامه مشوَّشة أو غريبة؟

الوقت

-اتصلي على الفور بالإسعاف ولا تنتظري حتى تري هل ستتوقف الأعراض أم لا. كل دقيقة لها أهميتها. كلما طال وقت عدم معالجة السكتة الدماغية، زادت احتمالية الإصابة بتلف الدماغ والعجز.

في حالة وجودكَ مع شخص تشُكّين في إصابته بسكتة دماغية، فقط راقِبيه بعناية أثناء انتظار المساعدة الطارئة.

المصدر : Mayo Clinic

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص في حالة ظهور هذه الأعراض .

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