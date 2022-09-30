شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على وجود مشكلات الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتراكم الطعام والبكتيريا في أسنانك، يمكن أن تشكل طبقة البلاك . تنتج البكتيريا الموجودة في البلاك أحماضا لها القدرة على تآكل المينا على سطح أسنانك، ويمكن أن يساعد تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بانتظام في التخلص من البلاك اللاصق، وإذا تم السماح للويحات بالتراكم ، فيمكن أن تستمر في التهام أسنانك وخلق تجاويف، وفقا لما نشره موقع healthline

ويشكل التجويف ثقبًا في سنك، إذا تركت دون علاج ، ويمكن أن يؤدي التسوس في النهاية إلى تدمير أسنانك، و يمكن أن يتسبب التجويف غير المعالج أيضًا في حدوث مضاعفات أكثر خطورة ، مثل خراج الأسنان أو العدوى التي تدخل مجرى الدم.

وقد يؤدي تناول الأطعمة التي تميل إلى الالتصاق بأسنانك بشكل متكرر إلى زيادة خطر الإصابة بالتسوس، و بعض الأمثلة على هذه الأطعمة تشمل:

فاكهة مجففة

بوظة

الحلوى الصلبة

مشروب غازي

عصير فواكه

الأطعمة السكرية مثل الكعك والبسكويت والحلوى الصمغية

فيما يلي بعض العلامات الأكثر شيوعًا التي قد تكون بها تجويف.

1 - الحساسية الساخنة والباردة

قد تكون الحساسية التي تستمر بعد تناول الطعام الساخن أو البارد علامة على وجود تجويف.

عندما يبدأ مينا الأسنان في التآكل ، يمكن أن يؤثر على العاج ، وهو طبقة الأنسجة الصلبة الموجودة أسفل المينا يحتوي العاج على الكثير من الأنابيب المجوفة الصغيرة المجوفة.

2 - الحساسية المستمرة للحلويات

على الرغم من أن السخونة والباردة هي أكثر الحساسيات شيوعًا عندما يكون لديك تجويف ، تقول الدكتورة إينا تشيرن ، DDS ، مؤسسة New York General Dentistry ، إن الحساسية المستمرة للحلويات والمشروبات السكرية يمكن أن تشير أيضًا إلى تسوس الأسنان.

3 - وجع الاسنان

يمكن أن يشير الألم المستمر في واحد أو أكثر من أسنانك إلى وجود تجويف، وفي الواقع ، يعد الألم أحد أكثر أعراض التجويف شيوعًا.

4 - بقع السن

قد تظهر البقع على أسنانك أولاً على شكل بقع بيضاء، وعندما يصبح تسوس الأسنان أكثر تقدمًا ، يمكن أن تصبح البقعة أغمق، ويمكن أن يكون التلوين الناتج عن التجويف بنيًا أو أسود أو أبيض ، ويظهر عادةً على سطح السن.

5 - حفرة في سنك

إذا ساءت البقعة البيضاء على أسنانك ، فسوف ينتهي بك الأمر مع وجود ثقب أو حفرة في سنك قد تتمكن من رؤيتها عندما تنظر في المرآة أو تشعر عندما يلامس لسانك سطح أسنانك.