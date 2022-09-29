بيروت - نادين محمد - شرب المزيد من الماء هو استراتيجية شائعة تُستخدم لتعزيز تخسيس الوزن، ومع هذه العادة تزداد كثرة التبول، والتي قد يعتبرها البعض من علامات حرق الدهون، بينما آخرون يشكون في ذلك.

وفي السطور التالية سوف نحاول إجابتكِ عن هذا السؤال الأكثر شيوعاً هل كثرة التبول من علامات حرق الدهون؟

كيف يعمل الجهاز البولي؟

الجهاز البولي مسؤول عن إزالة السوائل الزائدة والفضلات من الجسم، ويتألف من عدّة أعضاء كالمثانة والحالب، بينما تكون الكلى هي المسؤولة عن تصفية الدم لإنتاج البول، والذي يتم نقله إلى المثانة عن طريق أنابيب رقيقة من العضلات المعروفة باسم الحالب.

والمثانة عبارة عن عضو مجوف يتمدد ببطء أثناء امتلائه بالبول، وتشير التقديرات إلى أن المثانة يمكنها استيعاب ما يصل إلى كوبين (475 مل) من البول.

وعندما تبدأ مثانتك بالامتلاء، ترسل إشارة إلى عقلك تشير إلى أن وقت التبول قد حان، ويُفرز البول من الجسم عبر مجرى البول عن طريق إرخاء العضلة العاصرة الداخلية والخارجية ، وهي عضلات تتحكم في تدفق البول.

وفي المتوسط ​​، يفرز معظم الناس حوالي 27-68 أوقية (800-2000 مل) من البول يوميًا.

والمسالك البولية هي المسؤولة عن إزالة السوائل والفضلات من الجسم ، والتي يتم تصفيتها عن طريق الكلى، ونقلها إلى المثانة، وإخراجها من خلال مجرى البول.

التبول ووزنك

يلعب التبول دورًا رئيسيًا في عملية التمثيل الغذائي للدهون، هذا لأنه عندما تستهلك سعرات حرارية أقل مما يحتاجه جسمك، فإن مخازن الدهون في جميع أنحاء الجسم تتفكك وتستخدم للحصول على الطاقة.

ثم يتم إخراج المنتجات الثانوية لهذه العملية من الجسم عن طريق البول والعرق والبراز والرئتين، وقد يؤدي التبول أيضًا إلى تغييرات طفيفة أخرى في وزن الجسم.

على سبيل المثال، عندما تشرب كمية كبيرة من الماء، فقد تلاحظين أن الرقم على الميزان يزيد قليلاً، والعكس أيضاً وعند التبول، فإنها تنخفض قليلاً.

وهذه التقلبات تعتبر طبيعية، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة استهلاكك اليومي من الماء يرتبط بزيادة إنتاج البول، لذلك فإن مقدار الوزن الذي تكتسبينه أو تفقدينه مؤقتًا على مدار اليوم من تناول السوائل يعتمد على كمية السوائل التي تشربينها.

ومع ذلك، ضعِ في اعتبارك أن أي وزن تكتسبينه من شرب الماء مؤقت، وسوف ينخفض ​​وزنك مرة أخرى بمجرد التبول.



هل يمكن أن يساعدك التبول بشكل متكرر على إنقاص الوزن؟

تشير الدراسات إلى أن شرب المزيد من الماء قد يكون مفيدًا لفقدان الوزن، ولكن هذا ليس بالضرورة بسبب زيادة التبول.

وبدلاً من ذلك، تظهر الدراسات أن شرب الماء قبل الوجبة يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور بالامتلاء وتقليل الشهية وتناول الطعام، وقد يؤدي شرب الماء البارد إلى زيادة التمثيل الغذائي مؤقتًا بشكل طفيف ، مما قد يعزز فقدان الوزن.

المصدر: Healthline

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