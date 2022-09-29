شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة ظهر طفلك من الحقيبة المدرسية.. 8 نصائح للآباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسى ، وعلى الآباء مساعدة الأطفال في الحفاظ على صحة ظهرهم خلال العام الدراسي، فيجب اختيار حقيبة مريحة للحفاظ على سلامة وصحة الأطفال تجنبا للإصابة بآلام الظهر ، وفي السطور القادمة نصائح الصحة والسلامة الصادرة من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) ، بحسب ما نشره موقع" healthychildren".





حقيبة الظهرالمدرسية

- تأكد من أن حقيبة ظهر طفلك مناسبة تمامًا.

- يمكن أن تتسبب حقائب الظهر التي لا يتم ارتداؤها بشكل صحيح أو مناسبة بشكل صحيح في حدوث مشكلات أيضًا

- يجب أن يكون الجزء العلوي من الحقيبة أسفل الكتفين مباشرة ، ويجب أن يظل الجزء السفلي فوق الخصر عند التعديل.

- ابحث عن حقائب الظهر ذات الأكتاف العريضة والمبطنة وثني الأطفال عن ارتداء حقيبة الظهر على كتف واحد.

- يجب ألا تتجاوز حقائب الظهر للأطفال 10٪ إلى 20 ٪ من وزن جسم طفلك.

- قم بتنظيم حقيبة الظهر لاستخدام جميع حجيراتها، ضع العناصر الثقيلة بالقرب من منتصف الظهر. تصفح الحقيبة مع طفلك أسبوعيًا ، وقم بإزالة العناصر غير الضرورية لإبقائها خفيفة.

- يمكن أن يؤدي حمل حقيبة الظهر على كتف واحد إلى إجهاد العضلات.

- اضبطي الحقيبة بحيث يكون الجزء السفلي عند خصر طفلك.

طريقة جلوس الطفل

طريقة جلوس الطفل على مكتبه في المدرسة أو في المنزل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحة ظهره، وعلى الآباء متابعة ومشاهدة أطفالهم كيف يجلسون في المنزل، وسنقدم بعض النصائح للآباء لمشاركتها مع أطفالهم.

ضع المواد على مستوى العين على مسافة ذراع تقريبًا.

لا تميل إلى جانب واحد.

خذ فترات راحة متكررة .

شجع المنحنى الطبيعي للعمود الفقري على شكل حرف S.