فوائد الأناناس للتخسيس وحرق الدهون ..تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية لتضمين الأناناس في نظامك الغذائي لفقدان الوزن، فيمكن تحويل هذه الفاكهة الاستوائية إلى مشروب منعش لمساعدتك على التخلص من الوزن الزائد. إليك 7 أسباب لتضمين الأناناس في نظامك الغذائي لفقدان الوزن .

إذا كنت تتساءلين كيف يمكنك التحكم في الرغبة الشديدة في تناول السكر، وفي نفس الوقت فقدان الوزن، فلدينا الحل المناسب لك. يمكنك تجربة الأناناس لفقدان الوزن، يساعد إضافة شرائح قليلة من هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي في قطع شوط طويل في مساعدتك على إنقاص الوزن .

1. منخفض السعرات الحرارية

الأناناس منخفض السعرات الحرارية. شريحة واحدة (84 جم) من الأناناس تحتوي على 42 سعرة حرارية فقط، مما يجعل هذه الفاكهة مثالية لفقدان الوزن.

تعد هذه الفاكهة الغنية بالعصارة والمنعشة مليئة بالماء شريحة واحدة تحتوي على 72 جراماً من الماء، مما يجعلها ممتلئة تماماً ورائعة للحد من آلام الجوع.

2. منخفض الكربوهيدرات

بدلاً من الانغماس في الكربوهيدرات المكررة، من الأفضل تناول وعاء من شرائح الأناناس اللذيذة لتلبية رغبتك في تناول السكر.

أظهرت الدراسات أن الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات تساعد في إنقاص الوزن .

3. يحتوي على إنزيمات تنقص الوزن

الأناناس غني بإنزيمات مثل البروميلين لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد على إنقاص الوزن عن طريق تنظيم مستويات هرمون اللبتين والإنسولين في الدم .

4. قد يساعد في الهضم

البروميلين الموجود في الأناناس يساعد على علاج مشاكل الجهاز الهضمي وامتصاص العناصر الغذائية وتقليل الانتفاخ والتخلص من بعض الوزن.

5. مصدر جيد للألياف

165 جراماً من الأناناس يحتوي على 2.3 جرام من الألياف و تساعدك الألياف، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، على إنقاص الوزن عن طريق إضافة كميات كبيرة إلى نظامك الغذائي وتشعر بالشبع لفترة أطول.

6. يحد من الشهية

إذا شعرت بالحاجة إلى تناول وجبة خفيفة، فقم بتقطيع ثمرة أناناس لملء معدتك لأنها غنية بالألياف والعصارة ومليئة بالماء.

الفواكه الغنية بالألياف تساعد على كبح الشهية وتأخير إفراغ المعدة والشبع، وهذا بدوره يساعدك على تقليل السعرات الحرارية غير الضرورية ويساعد على إنقاص الوزن ويمكن الاستمتاع بعصير الأناناس أو قطع الأناناس كمشروب صحي منتصف الصباح أو كوجبة خفيفة لإنقاص الوزن.

كيفية تحضير مشروب الأناناس لتخفيف الوزن

مكوناته

كوب أناناس مفروم

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة عسل عضوي

رشة من ملح الهيمالايا الوردي

كيفية تطبيقه

نضع جميع المكونات في الخلاط وتمزج جيداً، ويُسكب في كوب، ويُترك في الثلاجة.

المصدر:stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول المشروب .

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