شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة من المخاطر الشائعة في مرض السكري والسرطان.. تسبب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مصابا بالسمنة المزمنة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، وفقًا لدراسة انتهت مؤخرًا، يعد كل من مرض السكري والسرطان من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، مع الأسباب المحتملة بما في ذلك السمنة.

السمنة من المخاطر الشائعة في كل من مرض السكري والسرطان

يتشارك كل من مرض السكري والسرطان في العديد من المخاطر الشائعة على الرغم من عدم وضوح أي علاقة بيولوجية بينهما، ووفقًا للباحثين ، يعد مرض السكري علامة على تغير مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب التغيرات في حالات التمثيل الغذائي الأساسية ، مثل مقاومة الأنسولين أو فرط أنسولين الدم.

نتائج الدراسة الأخيرة

استكشفت دراسة حديثة نُشرت في JAMA Oncology عوامل السرطان المرتبطة بمرض السكري من النوع الأول وحددت آلية محتملة لشرح الارتباط، حللت الدراسة 50 من عوامل الخطر الشائعة مثل التدخين ،كحول، والدواء ، وتاريخ العائلة ، وجمع بيانات قابلة للتطبيق.

أظهرت النتائج أن عوامل التمثيل الغذائي التقليدية مثل السمنة ممثلة بمؤشر كتلة الجسم والتحكم في السكر والتحكم في ضغط الدم لا ترتبط بحوادث السرطان لدى مرضى السكري من النوع الأول، ومع ذلك ، كان أعلى بكثير بالنسبة لأولئك الذين تناولوا جرعات كبيرة من الأنسولين، مما يشير إلى أن أولئك الذين يستخدمون المزيد من الأنسولين لديهم زيادة في خطر الإصابة بالسرطان بأكثر من أربعة أضعاف.

لا داعي للذعر

حث الباحثون مستخدمي الأنسولين على عدم الذعر لأن الأنسولين له نسبة عالية من المخاطر والفوائد، ولكن يجب اتخاذ خيارات دقيقة من قبل أولئك الذين يندرجون تحت فئة عالية الخطورة من المصابين بالسرطان.