كيفية استخدام العسل لفقدان الوزن: الفوائد والاحتياطات

بيروت - نادين محمد - العسل والماء الدافئ لفقدان الوزن هو طريقك الأكيد للحصول على جسم أنحف. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العسل على طرد السموم، وخصائصه المضادة للبكتيريا تحمي الجسم من الالتهابات.

يمكنك شرب هذا الخليط أول شيء في الصباح. يمكنك أيضاً تسريعها بعصير الليمون أو إضافة العسل إلى كوب الشاي الأخضر الخاص بك لإنقاص الوزن.

كيفية استخدام العسل للتنحيف

1. العسل والليمون لتخفيف الوزن

يخلق خلط الليمون والعسل مشروباً فعالاً وسهلاً للتخلص من السموم لإنقاص الوزن.

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل العضوي

ملعقة كبيرة من عصير ليمون

300 مل من الماء

الزنجبيل المبشور (اختياري)

ملح أسود (حسب الرغبة)

طريقة تطبيق الوصفة

1-سخني الماء في مقلاة لكن لا تغلي.

2-إذا سخنت الماء أكثر من اللازم، اتركيه جانباً ليبرد قليلاً.

3-أضيفي العسل العضوي والليمون والزنجبيل المبشور والملح الأسود.

الليمون فعال أيضاً في إزالة السموم من الجسم للمساعدة في إنقاص الوزن. أظهرت دراسة أجريت على حمية التخلص من السموم بالليمون نتائج إيجابية في المساعدة على إنقاص الوزن وتحسين مقاومة الإنسولين لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث ومع ذلك، لا يمكن تعميم هذه النتائج على عامة السكان.

2. الحليب بالعسل للتنحيف

إذا كنت تحبين الحليب، يمكنك الاستمتاع به مع ملعقة كبيرة من العسل العضوي لإنقاص الوزن.

المكونات:

كأس حليب

ملعقة كبيرة من العسل العضوي

طريقة تطبيق الوصفة:

1-اغلي الحليب ثم اتركيه يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة فاترة، ويمكنك غليه مع أوراق الغار والهيل لتعزيز مذاقه ويضاف العسل ويقلب جيداً.

يحتوي كوب الحليب كامل الدسم على 7.69 غرام من البروتين. يعزز تناول البروتين عملية التمثيل الغذائي، ويزيد من الشعور بالشبع، ويقلل من دهون البطن، ويخفض ضغط الدم. يمكن أن تؤدي إضافة العسل إليها إلى تسريع هذه العملية.

3. العسل مع الماء الدافئ لتخفيف الوزن

المكونات:

كوب ماء فاتر

ملعقة كبيرة عسل عضوي

طريقة تطبيق الوصفة:

1-سخني كوباً من الماء إلى درجة حرارة فاترة وامزجي ملعقة كبيرة من العسل العضوي واشربيه وهو لا يزال دافئاً.

وجدت دراسة نشرت في مجلة البحوث السريرية والتشخيصية أن شرب المزيد من الماء يزيد من توليد الحرارة، مما يقلل من وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم، ويحسن تكوين الجسم للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن .

4. شاي أخضر بالعسل

إذا كنت من محبي الشاي ولكنك قلقة بشأن زيادة الوزن، فإن الشاي الأخضر هو مشروب صحي يمكنك الاستمتاع به.

المكونات:

كيس شاي أخضر

ملعقة صغيرة عسل عضوي

كوب من الماء

طريقة تطبيق الوصفة:

1-قومي بغلي كوب من الماء ونقع كيس الشاي في الماء لمدة 1-2 دقيقة واخلطي ملعقة صغيرة من العسل بمجرد أن يبرد الشاي إلى درجة حرارة الغرفة.

خلصت العديد من الدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل وزن الجسم إذا كنت متسقاً مع هذه العادة فإضافة العسل إليه تزيد من عملية التمثيل الغذائي وتسرع فقدان الوزن.

5. القرفة والعسل للتنحيف

هذه طريقة طبيعية وفعالة لبدء رحلة إنقاص الوزن.

المكونات:

1/2 كوب ماء

عود قرفة

ملعقة كبيرة عسل

طريقة تطبيق الوصفة:

اغلي الماء وضعي عود القرفة في إبريق الشاي، واسكبي الماء المغلي فيه، ودعي الماء ينقع لمدة 10 دقائق، وتخلصي من عود القرفة واخلطي العسل مع الماء وتناوليه ساخناً، ومكملات القرفة تساعد في تقليل كتلة الدهون، وبالتالي فهي مكمل فعال لخفض الوزن .

العسل مليء بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على زيادة الطاقة وتقوية المناعة، وقد يساعدك ذلك على البقاء نشطة وممارسة المزيد من التمارين.

يساعد العسل على زيادة التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى حرق المزيد من الدهون. أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن العسل قد يساعد في تقليل زيادة الوزن والسمنة .

المصدر:stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول العسل .

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