رجيم جنرال موتورز لإنقاص الوزن بشكل مثالي

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن حمية سريعة للتخلص من الوزن الزائد وتتساءلين ما هو رجيم جنرال موتورز؟ والتي هي نظام غذائي شائع لفقدان الوزن من 15 إلى 17 رطلاً في 7 أيام.

وقد تم البدء بتجربة تلك الحمية تم عام 1985 من قبل شركة جنرال موتورز؛ لمساعدة موظفيها على إنقاص الوزن. استهلك الموظفون مجموعات غذائية منخفضة السعرات الحرارية في أيام مختلفة. بحلول نهاية الأسبوع الأول، فقد الموظفون ما يصل إلى 17 رطلاً (7.7 كجم).

ما هو رجيم جنرال موتورز؟

وفقاً لموقع هيلث لاين يعد رجيم جنرال موتورز منخفض السعرات الحرارية حيث يتم حساب فقدان الوزن من خلال عدد السعرات الحرارية التي نستهلكها وعدد السعرات الحرارية التي نحرقها. عندما نستهلك سعرات حرارية أقل، يتحول الجسم إلى توازن طاقة سلبي مما يجعلنا نفقد الوزن.

يُعتقد أن الأطعمة المدرجة في خطة النظام الغذائي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتحافظ على قدرة الجسم في حرق الدهون. ومع ذلك، لا توجد دراسة تدعم هذا الادعاء.

تشمل الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية أنك تفقد الوزن عن طريق حرق السعرات الحرارية حتى عند تناول الطعام.

تعد حمية جنرال موتورز طريقة جيدة للتخلص من السموم فهي تعتمد على تناول الطعام الصحي والبقاء رطباً والتخلص من السموم.

تحتوي الفواكه والخضروات في النظام الغذائي المعدّل وراثياً على الألياف الغذائية، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء والهضم.

ما هو رجيم جنرال موتورز وكم عدد أيامه

اليوم 1:

تناول الكثير من الفاكهة كما تريد. يوصى بالتوت والبطيخ والشمام.

ابتعد عن الموز في اليوم الأول.

تناول من 8 إلى 12 كوباً من الماء خلال النهار.

اليوم الثاني:

لا تستهلك سوى الخضار.

استخدم زيت الزيتون لطهي الخضار.

تناول من 8 إلى 12 كوباً من الماء.

اليوم الثالث:

تناول الفواكه والخضروات.

تجنب البطاطس والموز.

تناول من 8 إلى 12 كوباً من الماء.

اليوم الرابع:

تناول 8 ثمرات من الموز (صغير) و4 أكواب من الحليب. الموز هو غذاء خارق يساعد على تجديد مستويات الطاقة لدينا. اختر الحليب الخالي من الدسم وتجنب إضافة السكر أو المحليات إلى الحليب.

يمكنك تناول وعاء من حساء

تناول من 8 إلى 12 كوباً من الماء.

اليوم الخامس:

تناول الأرز البني.

تناول 6 ثمرات طماطم كبيرة.

يمكن لغير النباتيين تناول صدور الدجاج أو السمك.

يمكن للنباتيين استهلاك التوفو أو الجبن القريش.

حافظ على رطوبتك بالماء و / أو عصائر الفاكهة المصفاة (بدون سكر أو مواد تحلية).

* زيادة تناول الماء بمقدار كأسين لطرد حمض البوليك الزائد الموجود في اللحوم.

اليوم السادس:

تناول الأرز البني.

يمكن لغير النباتيين تناول صدور الدجاج أو السمك.

تناول الخضار النيئة أو المقلية. تجنب البطاطس.

حافظ على رطوبتك بالماء و / أو عصائر الفاكهة المصفاة (بدون سكر أو مواد تحلية).

اليوم السابع:

تناول الأرز البني.

تناول الخضار النيئة أو المقلية.

تناول 4 أكواب من عصير الفاكهة.

تناول 8 أكواب من الماء.

ما هو رجيم جنرال موتورز ومخاطرها

هذا النظام الغذائي هو نظام غذائي مبتدئ ولا يوصى به لأهداف إنقاص الوزن على المدى الطويل.

إن الوصول المحدود إلى الأطعمة يجعل النظام الغذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية مثل فيتامين ب 12 والكالسيوم والحديد.

تسبب النظم الغذائية منخفضة السعرات الحرارية في كثير من الأحيان فقدان العضلات. يمكن أن يتسبب هذا في النهاية في بطء عملية التمثيل الغذائي، مما قد يجعل من الصعب الحفاظ على فقدان الوزن في المستقبل. وقد تُحرم أنسجة العضلات من كمية كافية من البروتينات، مما قد يؤدي أيضاً إلى الضعف الجسدي.

يمكن أن يتسبب هذا النظام الغذائي المقيد في تقلب المزاج .

قد يسبب الانخفاض المفاجئ في السعرات الحرارية الشعور بالتعب والضعف.

المصدر : موقع بولد سكاي

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا النظام .

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