شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ضبط 16 ألفا و407 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ضبط 16 ألفا و407 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.

وذكرت الوزارة، أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 23 وحتى 29 من مارس الماضي، شملت ضبط 9 آلاف و609 مخالفين لنظام الإقامة، و4 آلاف و561 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2237 مخالفا لنظام العمل. وفق (واس).

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1086 شخصا، كما تم ضبط 64 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 5 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحذرت "الداخلية السعودية"، من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أى مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.