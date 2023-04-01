شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أعراض اكتئاب ما بعد الزفاف؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعرف الأطباء "اكتئاب ما بعد الزفاف" بأنه حالة مرضية تصيب النساء غالبا بعد الزفاف.



وأوضحت يوليا شارنهورست أخصائية علم النفس الألمانية، أن هذا الاكتئاب يرجع إلى أسباب عدة تتمثل في الزواج القسري والخوف من عدم القدرة على تحمل المسؤوليات والواجبات والبعد الجغرافي عن منزل الأهل والتصورات البعيدة عن الواقع ومشاكل العلاقة الحميمية.

وأضافت شارنهورست أن أعراض اكتئاب ما بعد الزفاف تتمثل في الشعور بالحزن والكآبة والملل وفقدان الدوافع والانعزال وعدم الاهتمام بالنفس وشريك الحياة، بالإضافة إلى اضطرابات النوم وتراجع الرغبة الجنسية.

وشددت شارنهورست على ضرورة استشارة طبيب نفسي فور ملاحظة هذه الأعراض، ومن الأفضل أن يكون متخصصا في العلاقات الزوجية والأسرية، وذلك للخضوع للعلاج النفسي في الوقت المناسب مثل العلاج السلوكي المعرفي.

وأثناء العلاج السلوكي المعرفي يتحدث المريض بانفتاح مع الطبيب عن المخاوف والهواجس من أجل الوصول إلى استراتيجيات للتغلب عليها، على رأسها التحدث مع شريك الحياة بمنتهى الصراحة والوضوح عن المشاكل والعمل على تحديد أسبابها ووضع حلول جذرية لها.

يعرف الأطباء "اكتئاب ما بعد الزفاف" بأنه حالة مرضية تصيب النساء غالبا بعد الزفاف.



وأوضحت يوليا شارنهورست أخصائية علم النفس الألمانية، أن هذا الاكتئاب يرجع إلى أسباب عدة تتمثل في الزواج القسري والخوف من عدم القدرة على تحمل المسؤوليات والواجبات والبعد الجغرافي عن منزل الأهل والتصورات البعيدة عن الواقع ومشاكل العلاقة الحميمية.

وأضافت شارنهورست أن أعراض اكتئاب ما بعد الزفاف تتمثل في الشعور بالحزن والكآبة والملل وفقدان الدوافع والانعزال وعدم الاهتمام بالنفس وشريك الحياة، بالإضافة إلى اضطرابات النوم وتراجع الرغبة الجنسية.

وشددت شارنهورست على ضرورة استشارة طبيب نفسي فور ملاحظة هذه الأعراض، ومن الأفضل أن يكون متخصصا في العلاقات الزوجية والأسرية، وذلك للخضوع للعلاج النفسي في الوقت المناسب مثل العلاج السلوكي المعرفي.

وأثناء العلاج السلوكي المعرفي يتحدث المريض بانفتاح مع الطبيب عن المخاوف والهواجس من أجل الوصول إلى استراتيجيات للتغلب عليها، على رأسها التحدث مع شريك الحياة بمنتهى الصراحة والوضوح عن المشاكل والعمل على تحديد أسبابها ووضع حلول جذرية لها.

قد يعاني البعض من خفقان القلب الشديد والذي يدل على أنه يحتاج إلى تدخل طبي سريع، إليك كل ما يجب أن تعرفه عن خفقان القلب وسرعة نبضاته.

خفقان القلب أو تسارع ضربات القلب من المشكلات الصحية التي تتسبب في قلق من يعاني منها والذي قد يرجع إلى العديد من الأسباب المختلفة التي نتعرف عليها من خلال التقرير التالي، كما نتطرق إلى كيفية علاج دقات القلب السريعة.

خفقان القلب قد يكون خطيرًا إذا ما وصل عدد ضربات القلب إلى نحو 100 نبضة في الدقيقة وفي فترة زمنية تصل إلى أكثر من 30 ثانية، وفي هذه الحالة يجب التوجه إلى الطبيب على الفور حتى لا يؤثر هذا على كمية تدفق الدم للجسم، وبالتالي إلى بقية الأعضاء مما يشكل خطورة على حياة الإنسان.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من مضاعفات خفقان القلب والتي تعد خطيرة على الإنسان ومنها الإصابة بالسكتة الدماغية أو توقف القلب أو حدوث فشل القلب.

معدل دقات القلب الطبيعي:

يبلغ معدل ضربات القلب الطبيعي للبالغين ما بين 60 إلى 100 ضربة في الدقيقة، أما الشخص الرياضي فيبلغ معدل ضربات القلب نحو 40 ضربة في الدقيقة.

سبب ارتفاع نبض القلب

سبب ارتفاع نبض القلب:

يحدث ارتفاع نبض القلب للعديد من الأسباب التي تؤثر على النبضات الكهربائية التي لها دور في التحكم بمعدل الضربات، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الإصابة بفقر الدم.

- فرط نشاط الغدة الدرقية.

- الإصابة بأحد الأمراض القلبية مثل وجود مشكلات في صمام أو عضلة القلب، ومرض القلب التاجي.

- الإجهاد الشديد.

- ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه.

- الخلل في بعض العناصر الأساسية بالجسم.

- الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- تناول المشروبات الكحولية أو العقاقير المنشطة أو المخدرات.

- وجود أعراض جانبية لبعض أنواع من الأدوية.

- الإصابة بالإكتئاب.

- التغيرات الهرمونية بالجسم.

- ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

من المهم العلاج السريع لتسارع نبضات القلب ( خفقان القلب) حيث يكون هناك بعض الأعراض المصاحبة له ومنها الإغماء، ضيق التنفس الشديد، الشعور بالدوخة الشديدة، ووجود ألم في منطقة الصدر.

يتم العلاج بناءًا على العديد من الأمور ومنها سبب دقات القلب السريعة وعمر المريض والحالة المرضية التي يمر بها، ولهذا يقوم الطبيب بفحص المريض وعمل رسم للقلب ( إيكو) ووصف العلاج المناسب لحالته والذي عادة يعمل على إبطاء معدل ضربات القلب.

أمراض القلب.. عوامل ترفع خطر الإصابة

نصائح للوقاية من ضربات القلب السريعة:

- الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام.

- تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وخاصة الماغنسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم والصوديوم.

- تجنب الإفراط في تناول المنبهات.

- الإبتعاد عن التوتر والقلق.

- ممارسة بعض تمارين التأمل وتمارين التنفس.

- الإكثار من شرب الماء والذي يحافظ على إبقاء الجسم رطبًا، وبالتالي الحماية من خفقان القلب.