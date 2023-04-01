شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أعراض انسداد الأذن وأسبابه؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انسداد الأذن أحد المشكلات الصحية التي تؤثر على الحياة اليومية للإنسان ويجب علاجها بشكل سريع، فيما يلي أعراض وأسباب وعلاج انسداد الأذن.

انسداد الأذن من المشكلات التي تواجه الإنسان وخاصة عند إصابته بنزلات البرد والأنفلونزا، ويكون هذا ناتج عن تراكم المواد الشمعية داخل الأذن مما يتسبب في انسدادها والإصابة بالألم، في التقرير التالي نتعرف على أعراض وأسباب انسداد الأذن وكيفية العلاج والتمارين التي تساعد على التخلص من هذا الانسداد.

أعراض إنسداد الأذن

أعراض إنسداد الأذن:

الشعور بالحكة في الأذن.

ألم تتراوح شدته ما بين الضعيف والقوي بالأذن.

عدم القدرة على السمع بشكل جيد.

الإحساس بامتلاء الأذن.

احمرار الأذن.

إنبعاث رائحة كريهة من الأذن.

خروج بعض الإفرازات من الأذن.

سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

السعال والعطس.

ارتفاع درجة الحرارة.

أسباب انسداد الأذن

أسباب انسداد الأذن:

- الإصابة بالزكام أو الرشح.

- التهاب الأذن الوسطى.

- دخول جسم غريب إلى داخل الأذن.

- الصعود في الأماكن الشديدة الإرتفاع، وعند ركوب الطائرة.

- الإصابة بالعدوى أو الحساسية بالأذن.

- الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

- زيادة إفراز الغدد الدهنية التي توجد في قناة الأذن الخارجية، ويكون هذا لعوامل وراثية أو التهاب الأذن

- التنظيف الخاطئ للأذن باستخدام العيدان.

- دخول الماء إلى الأذن عند الاستحمام أو السباحة يزيد من حجم الشمع، وبالتالي يؤدي إلى الانسداد.

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علاج انسداد الأذن

علاج انسداد الأذن:

يجب استشارة الطبيب عند إصابة الأذن بالانسداد حتى يتم وصف العلاج المناسب للحالة، ومن طرق العلاج المتبعة استخدام بعض الأدوية مثل:

- الأدوية المضادة للإحتقان وعادة تكون على شكل بخاخات للأنف أو أقراص.

- مضادات حيوية حتى يتم علاج الالتهابات.

- مضادات الحساسية.

- قد يتم اللجوء إلى إجراء جراحي في بعض الحالات الشديدة من خلال عمل ثقب صغير في طبلة الأذن ويتم إزالة السوائل المتراكمة داخلها.

تمارين انسداد الأذن:

يوجد بعض التمارين التي قد تساعدك على التخلص من انسداد الأذن ومنها:

- تكرار البلع مما يساعد على تنشيط عضلات الأذن.

- وضع منشفة دافئة على الأذن للتخلص من الإحتقان.

- التثاؤب له دور أيضًا في التخلص من انسداد الأذن، ويمكنك القيام بهذا من خلال التثاؤب الوهمي وهذا عن طريق فتح الفم مع الشهيق والزفير.

التقشير الكيميائي للبشرة هو إحدى الطرق المستخدمة لعلاج البشرة والتخلص من مشكلاتها، إليكم معلومات عن تقشير البشرة الكيميائي.

للحصول على بشرة خالية من العيوب من الممكن اللجوء إلى تقشير البشرة الكيميائي الذي يقضي على الجلد الميت وعلاج العديد من مشكلات البشرة دون اللجوء إلى العمليات التجميلية، في التقرير التالي نتعرف على أنواع وفوائد وعلاج تقشير البشرة الكيميائي.

تقشير البشرة الكيميائي

معلومات عن تقشير البشرة الكيميائي

تقشير البشرة الكيميائي إحدى الطرق لتقشير البشرة دون اللجوء إلى الجراحة، ويستخدم لعلاج حب الشباب والتجاعيد والبقع الداكنة وغيرها من المشكلات التي تصيب البشرة، حيث إنه يعمل على تقشير طبقات الجلد الخارجية وتجديد خلايا البشرة، ويكون هذا من خلال استخدام عدة مواد كيميائية وأحماض يستخدمها الطبيب للتقشير.

فوائد تقشير البشرة الكيميائي

علاج التجاعيد والعلامات الدقيقة التي تصيب البشرة مع تقدم السن.

علاج علامات الكلف والنمش.

التخلص من جفاف الجلد.

علاج المسام الواسعة التي تصيب البشرة.

يعمل التقشير الكيميائي على توحيد لون الجلد.

التخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة.

علاج البقع والاسمرار الناتج عن التعرض إلى أشعة الشمس.

تحسين مظهر الجلد وتنعيم ملمسه.

التخلص من طبقة الجلد الميت على البشرة.

علاج الخطوط الدقيقة حول العين.

علاج فرط تصبغ البشرة.