أعراض نقص البروتين في الجسم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قد يتسبب نقص البروتين في الجسم بالعديد من المشكلات الصحية والأمراض، فيما يلي أعراض وعلاج نقص البروتين في الجسم.

البروتين من العناصر الغذائية الضرورية لنمو وتكوين الجسم وحمايته من الأمراض، وعند حدوث نقص في البروتين فهذا يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية وظهور الأعراض المختلفة التي تسبب أضرارا للصحة، في التقرير التالي نتعرف على أعراض وأسباب نقص البروتين في الجسم وطرق علاجه.



يوجد العديد من الأعراض التي تظهر على من يعانون من نقص البروتين بالجسم وتشمل ما يلي:

- زيادة الشعور بالجوع.

- ضعف مناعة الجسم وسهولة تعرضه للأمراض.

- الشعور بالتعب والإجهاد.

- نقص البروتين يؤدي إلى ضعف عملية التمثيل الغذائي بالجسم.

- جفاف الجلد وتساقط الشعر ووجود نتوءات على الأظافر.

- فقدان الوزن بشكل ملحوظ، وانخفاض الكتلة العضلية بالجسم.

- صعوبة التئام الجروح حيث إن البروتين ضروري لتجلط الدم عند التعرض للإصابات.

- زيادة فرصة الإصابة بكسور العظام.

- التقلبات المزاجية والشعور بالأرق.

- عند إصابة الأطفال بنقص البروتين فإنه يتسبب في ضعف النمو لديهم.



- نقص البروتين يحدث بسبب الوراثة أو الاضطرابات الجينية.

- اضطراب الأكل مثل فقدان الشهية العصبي.

- أمراض القولون العصبي التي تتسبب في حدوث مشكلة في امتصاص الطعام.

- افتقار النظام الغذائي إلى الكربوهيدرات والدهون مما يجعل الجسم يستهلك البروتين للحصول على الطاقة اللازمة.

- يعاني من نقص البروتين الأشخاص المصابون بمرض السرطان في مراحل متقدمة.

أضرار نقص البروتين

- نقص البروتين يتسبب في زيادة تراكم الدهون في خلايا الكبد مما يتسبب في زيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني والإصابة بالتهابات الكبد.

- الإصابة بالأمراض المختلفة وهذا ناتج عن ضعف المناعة الناتجة عن نقص المناعة مما يؤدي إلى ضعف المقاومة للعدوى الفيروسية والفطرية والبكتيرية.

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طرق علاج نقص البروتين

طرق علاج نقص البروتين

قبل البدء في علاج نقص البروتين يحرص الأطباء على معرفة السبب الكامن وراء الإصابة به، وهذا من خلال إجراء الفحوصات المختلفة.

يلجأ الطبيب إلى علاج المشكلات الصحية المسببة في صعوبة امتصاص البروتين في الجسم، ومنها المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات ومكملات الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لتعويض نقص البروتين.

في حالة الإصابة بنقص البروتين الناتج عن مشكلات القولون العصبي يلجأ الطبيب لوصف الأدوية التي تعالج القولون.

عندما يتسبب نقص البروتين في تلف الكبد فقد يلجأ الطبيب إلى العلاج بالأدوية أو إجراء الجراحة.

عند الإصابة بنقص البروتين في الجسم فيجب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، وزيادة الحصة اليومية من تناولها وإضافتها إلى الثلاث وجبات اليومية ومنها:

الأسماك.

المكسرات مثل الكاجو والفستق واللوز.

بذور الكتان.

منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب كامل الدسم.

اللحوم الحمراء.

الدواجن.

البيض.

البقوليات مثل الفاصولياء والعدس.