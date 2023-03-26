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العراق: هزة أرضية بقوة 4.6 درجات قرب الحدود الإيرانية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في محافظة ميسان.

وذكرت الهيئة - في تقرير مختصر أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية السبت - أنها سجلت هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية تبعد 66 كم شمال شرق العمارة مركز محافظة ميسان.


وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد سجل - في 25 مارس الماضي - هزة أرضية، ضربت العراق، بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر.


وأشار المركز إلى أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 359 كم شمال غرب بغداد، و 17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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