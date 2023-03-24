شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان 34 مهاجرا أفريقيا على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت شبكة رويترز للأنباء بفقدان 34 مهاجراً أفريقياً على الأقل بعد غرق مركب جديد قبالة تونس، وكانت الوحدات العائمة للحرس البحرى التونسي بسواحل صفاقس والشاب على مدار يومى الأربعاء والخميس نجحت في إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية؛ فقد تمكنت الوحدات المذكورة من ضبط 2034 مجتازا من بينهم 9 تونسيين والبقية يحملون جنسيّات إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكرت الإذاعة التونسية أنه تم انتشال 7 جثث (2 كهول، 4 أطفال، 1 رضيع).