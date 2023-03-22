شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجى وباكستان يبحثان القضايا السياسية والأمن الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان عددًا من القضايا السياسية والأمن الإقليمي، وآليات تعزيز الحوار الاستراتيجي وتطوير أوجه التعاون إضافة لبعض القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.