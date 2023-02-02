شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد اللبنانية: استمرار تأثير العاصفة "فرح" وتبلغ ذروتها الأحد والاثنين المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية بلبنان استمرار تأثير العاصفة (فرح) على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ترافقها أمطار وثلوج غزيرة ورياح قطبية باردة شديدة أحياناً، مؤكدة أنها تشتد تدريجياً من صباح السبت و تبلغ ذروتها أيام الاحد والاثنين المقبلين حيث تتجدد السيول بشكل جارف أحيانا، وذلك بعد أن تراجع تأثيرها نسبيا اليوم.