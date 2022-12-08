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العراق: تدمير وكر لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى كركوك

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تدمير "وكر مهم" لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك. 

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية، عن بيان لخلية الإعلام، أن قيادة العمليات المشتركة تستمر في إعداد الخطط لملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية، ووفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة للقيادة، حيث استهدف طيران القوة الجوية وكراً مهماً للإرهابيين".

وأضاف البيان أن الوكر "يعد مقر قيادة وسيطرة عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية، ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك"، كاشفا عن تدمير الوكر بالكامل وتحويله إلى ركام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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