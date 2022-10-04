شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يوقع قانون موازنة العام الجارى ويحيله لمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى، والتى أقرها مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى 26 سبتمبر الماضى، بعد مناقشات استمرت منذ أكثر من 10 أشهر.