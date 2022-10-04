شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث وسفير مصر ببغداد سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مع سفير مصر لدى بغداد وليد محمد إسماعيل، سبل تعزيز التعاون والتنسيق فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية بين البلدين.