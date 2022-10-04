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الرئيس العراقى يبحث وسفير مصر ببغداد سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مع سفير مصر لدى بغداد وليد محمد إسماعيل، سبل تعزيز التعاون والتنسيق فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية بين البلدين.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية "نينا " أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، وبما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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