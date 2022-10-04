شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث وسفير مصر ببغداد سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مع سفير مصر لدى بغداد وليد محمد إسماعيل، سبل تعزيز التعاون والتنسيق فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية بين البلدين.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية "نينا " أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، وبما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.