شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عمليات بغداد يعلن إعادة فتح جسر السنك أمام حركة السير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد، إعادة فتح جسر السنك أمام حركة السير.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن " الجهد الهندسي التابع لقيادة العمليات باشر برفع الكتل الكونكريتية وازالة الجدار المنصوب على جسر السنك تمهيدا لفتحه أمام حركة السير خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف، أن "صباح اليوم الإثنين سيكون الجسر مفتوحا أمام المواطنين وبهذا سيكون جميع الطرق مفتوحة ما عدا جسر الجمهورية بسبب وجود عمليات صيانة"،