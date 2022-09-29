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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثارت حالة نادرة تتعلق بالشعر العلماء لعقود، إلا أن دراسة جديدة كشف أن الجينات هي المسؤولة عن متلازمة الشعر غير قابل للتمشيط.

تحديد السبب الكامن وراء متلازمة الشعر غير قابل للتمشيط.. ما هو؟

وتظهر المتلازمة على هيئة خلل في التركيبة البنيوية لشعر الرأس، وهذا الخلل قد يسبب نمو الشعر بحفنات وعقد في مختلف الاتجاهات، ما يجعل ترتيب الشعر وتمشيطه أمرا صعبا أو شبه مستحيل، ومن هنا جاءت التسمية، فالشعر يكون في حالة لا يمكن تمشيطه.

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وتبدأ المتلازمة عادة عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و12 عاما وتتميز بشعر أشقر مثل القش أو أشقر فضي مجعد. وعادة ما يكون مائجا وجافا وهشا، وبفضل مظهره، يطلق عليه أحيانا اسم الشعر ذو النسيج الزجاجي أو بروز قُنية مثلث الشعر.

وقد يتبادر إلى الذهن بوريس جونسون أو ألبرت أينشتاين، عند الحديث عن هذه الحالة، ولكنهم في الواقع، من غير المرجح أن يكونوا مصابين أو يعانون من هذه الحالة، كونها تميل إلى التحسن أو حتى تختفي في مرحلة البلوغ.

ولم يقع إجراء الكثير من الأبحاث حول هذه الحالة النادرة، والتي ظهرت لأول مرة في مقالات منشورة في السبعينيات. ومنذ ذلك الحين، ظهر أقل من 70 منشورا، معظمها تقارير حالة.

وأجرى علماء الوراثة في جامعة بون بألمانيا واحدة من أحدث الدراسات التي شملت 11 طفلا يعانون من متلازمة الشعر غير قابل للتمشيط. ووجدوا أن طفرات في ثلاثة جينات ترمز لبروتينات معروفة في بصيلات الشعر يمكن تفسر سبب ظهورها.

ومع ذلك، منذ أن وقع الإبلاغ عن هذه الدراسة على نطاق واسع من قبل الصحافة، تقدم المزيد من العائلات التي لديها أطفال يعانون من هذه الحالة إلى العلماء لتكرار علم الوراثة مع أكثر من 100 طفل.

وأكد الفريق أنه في 76 من هؤلاء الأطفال، ارتبط سبب متلازمة الشعر غير قابل للتمشيط بطفرات في جين PADI3، بالإضافة إلى تورط جينين آخرين، TCHH وTGM3، وجميعها ترمز لبروتينات مهمة تشارك في تكوين ألياف الشعر.

وأوضح الفريق أن التباين البشري في المظهر، بما في ذلك الشعر، هو نتيجة للاختلافات الصغيرة العديدة في جيناتنا بين سكان العالم.

وعندما تحدث طفرة في الجين، فإنها تؤدي أحيانا إلى تغيير في وظيفة البروتين. وإذا كان هذا البروتين موجودا في بصيلات الشعر، فمن المرجح أن يبدو الشعر مختلفا. لذلك يمكن أن يكون بنيا أو أشقر أو مجعدا أو سميكا أو مستقيما أو أحمر أو حتى أصلع.

وهناك عدد قليل من الاختلافات الموروثة المعروفة في شكل ضفيرة ألياف الشعر، ولكن نادرا ما ترتبط بأي مرض خطير.

ومن المثير للاهتمام أن البروتينات التي تتأثر غالبا ما تكون في غلاف الجذر الداخلي: ثلاث طبقات من بصيلات الشعر تساعد في وضع الشكل في ألياف الشعر.

الجينات المتنحية

نعلم أن الشعر غير القابل للتمشيط هو صفة وراثية "متنحية". وبمعنى آخر، يكون كلا الوالدين حاملين للجين المتحور، من دون أن تظهر أي منهما المتلازمة. وبعد ذلك، إذا ورث طفلهما نسخة واحدة من الجين المتحور من كل والد، فستكون لديه المتلازمة.

وينتج عن هذا النوع من الدراسات الجينية معلومات كافية بحيث يمكن للوالدين الآن طلب اختبار جيني قد يساعد في تهدئة أي مخاوف بشأن الحالات النادرة الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الشعر.

ومن المنظور العلمي، يساعد أيضا مجتمع أبحاث بيولوجيا الشعر على فهم المزيد عن نمو الشعر الطبيعي وأهمية البروتينات المختلفة للتحكم في شكل الشعر ومظهره. على سبيل المثال، يمكننا الآن شرح سبب تغيير PADI3 لشكل الشعر من خلال معرفة المزيد حول كيفية عمله في البصيلة.

والشعر من أكثر السمات الشخصية تميزا ثقافيا. وأسلوبه وشكله ولونه وغيابه، بالفعل، هو شيء يفكر فيه الجميع كل يوم. لذلك عندما تؤدي حالة نادرة إلى مثل هذا التغيير الفريد في الشعر، فمن السهل تقدير سبب رغبة العلماء في فهم كيفية حدوث ذلك ومساعدة العائلات التي لديها أطفال متأثرين على فهمها بشكل أفضل أيضا.

يقول خبراء إن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والحديد مع تجنب الشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالشعر، يمكن أن يساعد الرجال على تجنب تساقط الشعر.

وحثت الدكتورة سوزان ماسيك، أخصائية الأمراض الجلدية في جامعة ولاية أوهايو في كولومبوس، الرجال على التصرف بمجرد أن يبدأ خط شعرهم في الانحسار عن طريق التحول إلى تناول المزيد من الأطعمة مثل البيض ولحم البقر والحمص وبذور اليقطين والفاصوليا السوداء. وقالت إن البروتين الإضافي سيساعد على نمو بصيلات الشعر، بينما يزيد الحديد المضاف من كمية الأكسجين التي يمكن أن تنقلها خلايا الدم الحمراء إلى الخلايا.

كما ألقت طبيبة الأمراض الجلدية بثقلها وراء دواء مينوكسيديل - المعروف باسم علامته التجارية روجين - والذي يمكن إعطاؤه كحبوب منخفضة الجرعة للمساعدة في إبطاء تساقط الشعر أو حتى وقفه.

وحذر خبراء آخرون سابقا من استخدام الشامبو الذي يحتوي على الكبريتات - التي تستخدم في جميع أنواع الشامبو تقريبا وتؤدي إلى ظهور الرغوة البيضاء - والفورمالديهايد - وهو عامل تنظيف يقتل البكتيريا. ويقولون إن هذه يمكن أن تلحق الضرر بالشعر وتهيج فروة الرأس ما يزيد من تساقط الشعر، على الرغم من أن الدراسات لم تؤكد ذلك بعد.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف الرجال الأمريكيين عانوا من شكل من أشكال تساقط الشعر بحلول سن الأربعين، مع إنفاق الكثير منهم مبالغ كبيرة على العلاجات على الرغم من قلة الأدلة على فعاليتها.

وكشفت ماسيك عن نصائحها لمحاربة تساقط الشعر والصلع النمطي - انحسار خط الشعر وتخفيف الشعر في الجزء العلوي من الرأس - إلى Insider.

وقالت ماسيك إن تساقط الشعر يبدأ بشكل أساسي على خط الشعر وأعلى الرأس، قبل أن ينتشر إلى مناطق أخرى.

لكنها قالت إنه يمكن إبطاء ذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتين والحديد، ما سيحافظ على الشعر "صحيا" و"قويا".

ولم تقل الكمية التي يجب أن يستهلكها الشخص لتجنب تساقط الشعر، لكن تقديرات إدارة الغذاء والدواء (FDA) تشير إلى أن الرجال يجب أن يستهلكوا نحو 50 غراما من البروتين وما يصل إلى 20.5 ملليغرام من الحديد يوميا.

ويُعتقد أن النظام الغذائي المتوازن يمكن أن يساعد أيضا النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر.

وأشارت العديد من الأبحاث بالفعل إلى أن اتباع نظام غذائي فقير يمكن أن يكون وراء تحفيز وتسريع تساقط الشعر.

وتقول الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية على الإنترنت أيضا إنه يجب على الأشخاص "تناول الطعام الصحي" والتأكد من حصولهم على ما يكفي من الحديد والبروتين لتجنب تساقط الشعر.

وتضيف أن من خضعوا لتحاليل الدم يظهر لديهم نقص في الحديد ويجب أن يأخذوا المكملات.

وتقول الدكتورة ديبرا جاليمان، أخصائية الأمراض الجلدية في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي، مدينة نيويورك، إنه عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من البروتين، فإن ما هو متاح يتم تحويله إلى الأعضاء الأساسية. وهذا يعني أنه يتوفر القليل للشعر.

وقالت ماسيك إن الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر يجب عليهم أيضا تجنب تصفيف شعرهم، لأن هذا يسحب البصيلات الضعيفة.

وكانت هناك أيضا اقتراحات من إدارة الغذاء والدواء (FDA) بأن الكبريتات والفورمالديهايد - غالبا ما يوجدان في الشامبو - يمكن أن يؤديا إلى تساقط الشعر لأنها تسبب تهيج الجلد.

وأثيرت مخاوف بشأن المواد الكيميائية، التي تُستخدم أيضا في المنظفات، في الماضي. لكن لم تظهر أي دراسة علمية بشكل قاطع تثبت أنها يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.