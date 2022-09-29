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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إذا كنت تعتقد أن المستويات المنخفضة من فيتامين B12 لا يمكن أن تكون ضارة، فإنه وفقا للخبراء الصحيين يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين الأساسي إلى ضرر "لا رجعة فيه.

باحثون: شعور "غريب" في اليد قد يشير إلى نقص فيتامين هام في الجسم

ومن المعروف أن B12 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويوجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، بما في ذلك منتجات الألبان.

ويعتني هذا الفيتامين بالعديد من المهام في الجسم، من المساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء إلى العناية بوظيفة الجهاز العصبي المركزي. ولحسن الحظ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتعويض المستويات المنخفضة من B12 بمجرد تحديد النقص.

وتوضح كلية الطب بجامعة هارفارد أن نقص فيتامين B12 يمكن أن يكون بطيئا في التطور.

وقد يتسبب هذا في ظهور الأعراض تدريجيا وزيادة شدتها بمرور الوقت. ومع ذلك، يمكن أن تكون البداية سريعة نسبيا لدى البعض.

ووفقا لخبراء الصحة، فإن إحدى العلامات الرئيسية التي يجب أن تكون على دراية بها هي إحساس "غريب" بين يديك يتمثل في شعور بالخدر أو الوخز في هذه المنطقة، ما يدق أجراس الإنذار.

وتشمل مناطق الجسم الأخرى التي يمكن أن تتأثر أيضا بهذا الإحساس "الغريب" الساقين والقدمين.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن هذا العارض يحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن الأعصاب. ويحدث هذا عادة عندما تجلس أو تنام على جزء من جسمك. ويمكن تخفيفه عن طريق تخفيف الوزن عن الجزء المصاب من الجسم.

وفي حين أن الوخز أو التنميل يمكن أن يشير إلى نقص فيتامين B12، فإن هذا ليس هو العارض الوحيد الذي يشير إلى الحالة.

وتوضح كلية الطب بجامعة هارفارد أن تنوع العلامات قد يكون محيرا. ومع ذلك، معرفة ما الذي تبحث عنه يمكن أن يساعد.

وتشمل القائمة الكاملة للأعراض ما يلي:

- التعب الشديد

- نقص الطاقة

- وخز أو تنميل

- التهاب اللسان واحمراره

- قرحة الفم

ضعف العضلات

- رؤية مشوشة

- مشاكل نفسية (اكتئاب وارتباك)

- مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم

يدعم فيتامين B12 العديد من العمليات المهمة في الجسم، من المساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء إلى دعم الجهاز العصبي، ولذلك، من الطبيعي أن يؤدي نقصه إلى سلسلة من المشاكل الصحية.

ووصفت كلية الطب بجامعة هارفارد نقص فيتامين B12 بأنه "مخادع" و"ضار". وذلك لأن الأعراض المرتبطة بهذه الحالة يمكن أن تظهر من العدم، مع وجود بعض العلامات المخيفة بشكل خاص، مثل الإغماء.

ويخشى الجميع فكرة الإغماء. وقد تكون أي علامات منذرة على شكل دوخة أو دوار خفيف في الرأس هي أول علامة على أن نوبة الإغماء على وشك الحدوث.

ولكن كيف يؤدي نقص فيتامين B12 إلى هذه العلامة المخيفة؟

قال الدكتور يوانيس لياكاس، المدير الطبي في Vie Aesthetics: "نقص فيتامين B12 يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في الجهاز العصبي والدورة الدموية. وعندما تفتقر إلى فيتامين B12، قد تصاب بفقر الدم نتيجة لانخفاض إنتاج الحمض النووي، ما يسبب علامات الضعف والتعب ودوار الرأس".

وأضاف: "فقر الدم هو الحالة التي يكون فيها عدد خلايا الدم أقل من المعتاد، أو يكون لديك كمية منخفضة بشكل غير طبيعي من مادة تسمى الهيموغلوبين في كل خلية دم حمراء. ومن الممكن أن تحدث نوبات الإغماء بسبب فقدان وظائف الأعصاب عند وجود مستويات ناقصة من فيتامين B12".

وتشرح جمعية القلب الأمريكية أن الإغماء مرتبط أيضا بتدفق الدم إلى الدماغ. وتوضح المنظمة أن "تدفق الدم غير الكافي" إلى هذا العضو يمكن أن يكون سببا في فقدان مؤقت للوعي.

وعلاوة على ذلك، فإن البحث المنشور في مجلة Acta Clinica Croatica يربط أيضا بين هذه الأعراض ونقص B12.

والخبر السار هو أن جميع المرضى الذين يعانون من أعراض عصبية لنقص فيتامين B12 تمكنوا من التعافي في غضون شهر واحد بعد تناول مكملات الفيتامين.

وهناك عدد من العلامات المنذرة التي يجب ملاحظتها جنبا إلى جنب مع حالة الإغماء، والتي يمكن أن تشير إلى أن نقص فيتامين B12 على الأرجح، هو السبب الفعلي وراء الإصابة بالإغماء.

وكشف الدكتور لياكاس عن قائمة هذه العلامات والتي تتضمن:

- التعب والإرهاق

- الضعف

- فقدان الشهية

- فقدان الوزن

- تنميل ووخز في اليدين والقدمين

- مشاكل التوازن

- ذاكرة ضعيفة

- وجع الفم أو اللسان

- قرحة الفم

- الشعور بالإغماء والدوار

على الرغم من أن ضعف البصر أمر لا مفر منه مع التقدم في العمر، إلا أن العمى ليس كذلك بالنسبة لمعظم الناس.

وفي الواقع، يمكنك تجنب العمى من خلال اتباع أسلوب حياة صحي، وإضافة ما يكفي من فيتامين A في نظامك الغذائي لأن نقصه يمكن أن يسبب العمى بشكل مباشر.

وفي الواقع، نقص فيتامين A هو "السبب الرئيسي للعمى الذي يمكن الوقاية منه" لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم، كما تحذر الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO).

ويلعب الفيتامين دورا مهما في رؤيتك. وكما توضح AAO، لرؤية الطيف الكامل للضوء، تحتاج عينك إلى إنتاج أصباغ معينة لشبكية عينك لتعمل بشكل صحيح.

وتوضح: "نقص فيتامين A يوقف إنتاج هذه الأصباغ، ما يؤدي إلى العمى الليلي. وتحتاج عينك أيضا إلى فيتامين A لتغذية أجزاء أخرى من عينك، بما في ذلك القرنية".

وتضيف: "دون فيتامين A الكافي، لا تستطيع عيناك إنتاج رطوبة كافية للحفاظ على ترطيبهما بشكل صحيح".

كيفية زيادة فيتامين A

تشمل المصادر الجيدة لفيتامين A (الريتينول) ما يلي:

- جبنة.

- بيض.

- الأسماك الزيتية.

- الحليب والزبادي.

- منتجات الكبد.