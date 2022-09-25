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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حتى الآن، سعت العديد من النظريات لشرح ما يجعل شيئا ما مضحكا بما يكفي ليجعلنا نضحك حقا.

وقرر كارلو فاليريو بيليني، أستاذ طب الأطفال من جامعة سيينا، مراجعة جميع المؤلفات المتوفرة حول الضحك والفكاهة المنشورة باللغة الإنجليزية على مدى السنوات العشر الماضية لمعرفة ما إذا كان يمكن استخلاص أي استنتاجات.

دراسة تسلّط الضوء على سبب وأهمية الضحك.. ماذا أظهرت؟

وبعد البحث في أكثر من 100 ورقة بحثية، أنتجت دراسته تفسيرا جديدا محتملا: الضحك هو أداة ربما زودتنا بها الطبيعة لمساعدتنا على البقاء على قيد الحياة.

ونظر إلى أوراق بحثية حول نظريات الدعابة التي قدمت معلومات مهمة حول ثلاثة مجالات: السمات الجسدية للضحك، ومراكز الدماغ المتعلقة بإنتاج الضحك، والفوائد الصحية للضحك.

ووصل هذا إلى أكثر من 150 ورقة قدمت أدلة على السمات المهمة للظروف التي تجعل البشر يضحكون.

ومن خلال تنظيم جميع النظريات في مناطق محددة، تمكن الباحث من تكثيف عملية الضحك في ثلاث خطوات رئيسية: الارتباك والحل وإشارة واضحة تماما.

وهذا يثير احتمال أن يكون الضحك قد تم الحفاظ عليه عن طريق الانتقاء الطبيعي طوال آلاف السنين الماضية لمساعدة البشر على البقاء على قيد الحياة. ويمكن أن يفسر أيضا سبب انجذابنا إلى الأشخاص الذين يجعلوننا نضحك.

وتعد نظرية التناقض جيدة في تفسير الضحك الذي تحركه الفكاهة، لكنها ليست كافية.

وفي هذه الحالة، لا يتعلق الضحك بإحساس شامل بأن الأشياء خارجة عن الخطى أو غير متوافقة. ويتعلق الأمر بإيجاد أنفسنا في موقف معين يفسد توقعاتنا للحياة الطبيعية.

وعلى سبيل المثال، إذا رأينا نمرا يتجول في أحد شوارع المدينة، فقد يبدو الأمر غير لائق، لكنه ليس كوميديا - على العكس من ذلك، سيكون مرعبا. ولكن إذا كان النمر يتدحرج مثل الكرة، فسيصبح هزليا.

ويجعلنا هومر سيمبسون المناهض للرسوم المتحركة نضحك عندما يسقط من سطح منزله ويقفز مثل الكرة.

ولكن لكي تكون مضحكا، يجب أيضا اعتبار الحدث غير ضار. نحن نضحك لأننا نعترف بأن النمر لا يؤذي الآخرين بشكل فعال، ولا تؤذي الشخصية الكرتونية نفسها، لأن عوالمها ليست حقيقية في الأساس.

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وحتى نتمكن من إعادة الضحك إلى عملية من ثلاث خطوات: أولا، نحتاج إلى موقف يبدو غريبا ويؤدي إلى الشعور بالتناقض (الارتباك أو الذعر). وثانيا، يجب معالجة القلق أو الضغط الذي أثاره الموقف غير اللائق والتغلب عليه (الحل). وثالثا، يعمل الإصدار الفعلي للضحك كصفارة إنذار كاملة لتنبيه المارة (الإغاثة) بأنهم آمنون.

ويمكن أن يكون الضحك إشارة استخدمها الناس لآلاف السنين لإظهار للآخرين أن الاستجابة للقتال أو الهروب ليست مطلوبة وأن التهديد المتصور انتهى.

وهذا هو السبب في أن الضحك غالبا ما يكون معديا: فهو يوحدنا، ويجعلنا أكثر اجتماعية، ويشير إلى نهاية الخوف أو القلق. الضحك هو تأكيد للحياة.

وكما أوضحت دراسة سابقة عن السلوك البشري للبكاء، فإن الضحك له أهمية كبيرة في فسيولوجيا الجسم. مثل البكاء - والمضغ والتنفس أو المشي - هو سلوك إيقاعي وآلية إطلاق للجسم.

وتشمل مراكز الدماغ التي تنظم الضحك، الأجزاء التي تتحكم في العواطف والمخاوف والقلق. إن إطلاق الضحك يكسر التوتر في الموقف ويغمر الجسم بالراحة.

وغالبا ما تستخدم الفكاهة في محيط المستشفى لمساعدة المرضى في الشفاء، كما أظهرت دراسات العلاج بالمهرج.

ويمكن أن تحسن الفكاهة أيضا من ضغط الدم والدفاعات المناعية وتساعد في التغلب على القلق والاكتئاب.

وأظهرت الأبحاث التي تم فحصها أيضا أن الفكاهة مهمة في التدريس، وتستخدم للتأكيد على المفاهيم والأفكار. والدعابة المتعلقة بمواد الدورة التدريبية تحافظ على الانتباه وتنتج بيئة تعليمية أكثر استرخاء وإنتاجية. وفي بيئة التدريس، تقلل الفكاهة أيضا من القلق وتعزز المشاركة وتزيد من الحافز.

وتسمح مراجعة هذه البيانات حول الضحك أيضا بفرضية حول سبب وقوع الناس في حب شخص ما لأنهم "يجعلهم يضحكون". إنها ليست مجرد مسألة أن تكون مضحكا. يمكن أن يكون شيئا أكثر تعقيدا.

وإذا كان ضحك شخص آخر يثير ضحكنا، فهذا الشخص يشير إلى أنه يمكننا الاسترخاء، فنحن بأمان - وهذا يخلق الثقة.

وإذا كان ضحكنا ناتجا عن نكاتهم، فسيكون له تأثير يجعلنا نتغلب على المخاوف الناجمة عن موقف غريب أو غير مألوف. وهذا يمكن أن يفسر لماذا نعشق أولئك الذين يجعلوننا نضحك.

وفي الأزمنة المعاصرة بالطبع، لا نفكر مرتين في الضحك. نحن نستمتع بها فقط كتجربة راقية ولإحساس الرفاهية الذي تجلبه.

ومن وجهة نظر تطورية، ربما يكون هذا السلوك البشري بالذات أدى وظيفة مهمة من حيث الوعي بالخطر والحفاظ على الذات.

وحتى الآن، إذا كان لدينا خطر، فغالبا ما نتفاعل بعد ذلك مع الضحك بسبب الشعور بالراحة المطلقة.

يعلم معظمنا بالروتين المتعلق بالطيران الجوي وقواعد طائرات الركاب كمثل وجوب رفع ستائر النوافذ حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت هناك حالة طارئة.

كما يجب وضع المقاعد في وضع القائم وإغلاق الطاولات أمامنا، حتى نتمكن من الخروج من صف المقاعد بسرعة.

ويجب ضبط الهواتف المحمولة على وضع الطيران حتى لا تسبب حالةً طارئة للطائرة، أليس كذلك؟

إن الملاحة الجوية والاتصالات تعتمد على خدمات الراديو، وقد تم تنسيقها لتقليل التداخل في ما بينهما منذ عشرينيات القرن الماضي.

وتعد التكنولوجيا الرقمية المستخدمة حاليا أكثر تقدما من بعض التقنيات التناظرية القديمة التي استخدمناها حتى قبل 60 عاما. وأظهرت الأبحاث أن الأجهزة الإلكترونية الشخصية يمكن أن ترسل إشارة ضمن نفس نطاق التردد ضمن أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية، ما يخلق ما يُعرف باسم التداخل الكهرومغناطيسي.

ولكن في عام 1992، قامت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية وشركة بوينغ، في دراسة مستقلة، بالتحقيق في استخدام الأجهزة الإلكترونية والتداخل مع أنظمة تحليق الطائرات ولم تجد أي مشكلات مع أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الإلكترونية الشخصية الأخرى أثناء المراحل غير الحرجة من الرحلة (تعتبر عمليات الإقلاع والهبوط هي المراحل الحاسمة).

وبدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أيضا في إنشاء نطاقات تردد محجوزة للاستخدامات المختلفة - مثل الهواتف المحمولة وملاحة الطائرات والاتصالات - حتى لا يتداخل بعضها مع بعض.

ووضعت الحكومات في جميع أنحاء العالم الاستراتيجيات والسياسات نفسها لمنع التداخل مع الطيران. وفي الاتحاد الأوروبي، سُمح للأجهزة الإلكترونية بالبقاء شغالة خلال التحليق منذ عام 2014.

لماذا إذن، مع وجود هذه المعايير العالمية المعمول بها، استمرت صناعة الطيران في حظر استخدام الهواتف المحمولة؟ تكمن إحدى المشكلات في شيء قد لا تتوقعه هو التداخل الأرضي.

فترتبط الشبكات اللاسلكية بسلسلة من الأبراج؛ ويمكن أن تصبح الشبكات مثقلة بالأعباء إذا كان الركاب الذين يحلقون عبر هذه الشبكات الأرضية يستخدمون جميعا هواتفهم.

وكان عدد الركاب الذين سافروا في عام 2021 أكثر من 2.2 مليار، وهذا نصف ما كان عليه عدد الركاب في عام 2019. وقد يكون لدى الشركات اللاسلكية وجهة نظر خاصة هنا.

وبالطبع، عندما يتعلق الأمر بشبكات الهاتف المحمول، فإن التغيير الأكبر في السنوات الأخيرة هو الانتقال إلى معيار جديد. وتسببت شبكات الجيل الخامس اللاسلكية الحالية - المرغوبة لنقل البيانات بسرعة أعلى - في قلق الكثيرين في صناعة الطيران.

وعرض النطاق الترددي للترددات اللاسلكية محدود، ومع ذلك ما زلنا نحاول إضافة المزيد من الأجهزة الجديدة إليه. وتشير صناعة الطيران إلى أن طيف النطاق الترددي للشبكة اللاسلكية 5G قريب بشكل ملحوظ من طيف النطاق الترددي للطيران المحجوز، ما قد يتسبب في حدوث تداخل مع أنظمة الملاحة بالقرب من المطارات التي تساعد على هبوط الطائرة.

وقد أعرب مشغلو المطارات في أستراليا والولايات المتحدة عن مخاوف تتعلق بسلامة الطيران مرتبطة بإطلاق شبكة الجيل الخامس، ومع ذلك يبدو أنه تم طرحه بمعزل عن مثل هذه المشاكل في الاتحاد الأوروبي. وفي كلتا الحالتين، من الحكمة الحد من استخدام الهاتف المحمول على الطائرات بينما يتم حل المشكلات المتعلقة بشبكة الجيل الخامس.

وتزود معظم شركات الطيران الآن العملاء بخدمات Wi-Fi إما مدفوعة أولا بأول أو مجانية. وباستخدام تقنيات Wi-Fi الجديدة، يمكن للمسافرين نظريا استخدام هواتفهم المحمولة لإجراء مكالمات فيديو مع الأصدقاء أو العملاء وهم على متن الطائرة.

وفي رحلة طيران أخيرة، تحدث دوغ دروري، أستاذ/رئيس قسم الطيران في CQUniversity Australia، مع مضيفة طيران وسألها عن رأيها في استخدام الهاتف أثناء الرحلات الجوية.

فقالت إنه سيكون من المزعج لطاقم الطائرة انتظار أن ينهي الركاب مكالمتهم لسؤالهم عما إذا كانوا يرغبون في أي مشروبات أو أي شيء يأكلونه. وعلى متن طائرة تضم أكثر من 200 راكب، ستستغرق الخدمة وقتا أطول حتى تكتمل إذا كان الجميع يجري مكالمات هاتفية.

وبالنسبة للباحث، فإن مشكلة استخدام الهواتف على متن الطائرة تتعلق أكثر بالتجربة الاجتماعية لوجود أكثر من 200 شخص على متنها، وكلهم يتحدثون معا في آن واحد.

وفيما يتزايد سلوك الركاب المضطرب، بما في ذلك "الغضب الجوي"، قد يكون استخدام الهاتف أثناء الرحلة بمثابة محفز آخر يغير تجربة الرحلة بأكملها.

وتتخذ السلوكيات التخريبية أشكالا مختلفة، من عدم الامتثال إلى متطلبات السلامة مثل عدم وضع أحزمة الأمان، والمشاجرات اللفظية مع الركاب الآخرين وطاقم المقصورة، إلى المشاجرات الجسدية - التي تُعرف عادة باسم "الغضب الجوي".

وفي الختام - استخدام الهواتف على متن الطائرة لا يضعف حاليا من قدرة الطائرة على العمل. لكن قد يفضل أطقم المقصورة عدم التأخير بسبب هذا الاستخدام في تقديم الخدمة على متن الطائرة لجميع الركاب.

ومع ذلك، فإن تقنية 5G تتعدى على مجال النطاق الترددي اللاسلكي لأنظمة الملاحة الجوية؛ وسنحتاج إلى مزيد من البحث للإجابة على سؤال 5G في ما يتعلق بالتداخل مع ملاحة الطائرات في أثناء الهبوط.