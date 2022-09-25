شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: لا يمكن للمجتمع الدولى أو دول المصب قبول فرض إثيوبيا إرادتها ضد القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن هناك مشاورات جارية بين مصر والسودان من جهة وأطراف دولية من جهة أخرى بشأن ملف سد النهضة.

وشدد أبو الغيط، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية، على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أو دول المصب أن تقبل فرض إثيوبيا إرادتها ضد القانون الدولي والقواعد الخاصة بالأنهار الدولية، ويجب التركيز على ضرورة احترام إثيوبيا للقانون الدولي .

وحول القضية الفلسطينية، أكد أبو الغيط أن الجانب الأمريكي لم يكن متحمسا لحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعكس الأوروبيين، ونحن لا نتفق مع الأمريكيين بشأن تقوية الجانب الاقتصادي للفلسطينيين أولا، وإنما نتمسك بمفهوم حل الدولتين.

ورأى أن هناك الكثير من المحاولات لدفن مبادرة السلام العربية، مضيفا أننا نرغب في رؤية أفعال من قبل الجانب الإسرائيلي حول موقفهم من حل الدولتين، ونحن نحتاج إلى فترة تهدئة والعودة إلى مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق سقف زمني.

ولفت إلى أن العالم يمر بلحظات خطيرة وحرجة للغاية لم نشهدها من أزمة صواريخ كوبا، مضيفا أننا بحاجة إلى تسوية عادلة تحمي العالم من مواجهة عسكرية خطيرة، كما أن البحث عن تسوية عادلة ومرضية بين الطرفين الروسي والأوكراني مطلوبة.

وتطرق إلى أن الإقليم العربي يتعرض لضغوط كبيرة من إيران وإسرائيل وتركيا وإثيوبيا، كما أن هناك فرصة لعقد مشاورات استراتيجية في القمة العربية المرتقبة بالجزائر.

وعن الوضع في سوريا، قال أبو الغيط إن المبعوث الأممي لدى سوريا لم يحقق حتى الآن انفراجة، مبينا في الوقت ذاته أن التواجد الروسي الأمريكي في سوريا يمنع الوصول لحل سياسي، علاوة على أن الاصطدام الإسرائيلي الإيراني في سوريا يعقد الأمور، ولفت إلى أن الوضع الإنساني في سوريا صعب للغاية ويجب على المجتمع الدولي أن ينتبه لذلك.

وبخصوص الملف النووي الإيراني، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه أمر شائك للغاية، مبينا أن العودة للاتفاق النووي وتقييد برنامج إيران النووي وقدرات طهران في الإقليم أمر مطلوب، مشددا على أن ترك إيران بدون مفاوضات سيؤدى إلى زيادة قدراتها في التخصيب بما يدفع الأطراف الغربية وإسرائيل إلى عمل ما يلحق الأذى الشديد بالإقليم.

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن والهدنة، قال إن إيران تدفع بالحوثيين في اليمن إلى انتهاكات وتجاوزات كبيرة، مشددا على أن الأداء الإيراني يجب أن يقيد في المنطقة وإلا سوف يمضون في أفعالهم.