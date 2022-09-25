شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..رياح فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة. في حين لاتزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح "الاثنين" مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الكويت:

حار و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة