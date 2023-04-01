شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سوريا يصل القاهرة للقاء سامح شكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، فيصل المقداد وزير الخارجية وشؤون المغتربين السوري، في زيارة للقاهرة لإجراء مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعد زيارة الوزير السوري إلى القاهرة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، وتأتي بعد زيارة أجراها شكري إلى دمشق قبل أسابيع لدعمها في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن فيصل المقداد وزير الخارجية وشؤون المغتربين السوري وصل على متن إحدى الرحلات القادمة من العاصمة السورية دمشق، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله مراسم الخارجية .

وكان سامح شكري وزير الخارجية، زار دمشق في فبراير الماضي، للتأكيد على التضامن مع سوريا بمواجهة تداعيات الزلزال، وكان في استقباله بمطار دمشق وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، كما التقى شكري، خلال زيارته لدمشق الرئيس السوري بشار الأسد، بقصر الرئاسة السورية في أول زيارة له إلى سوريا منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 .

وقال شكري خلال زيارته دمشق، بأن العلاقات التي تربط الشعبين المصري والسوري راسخة وقوية، وأن القاهرة ودمشق تعملان على مواجهة التحديات التي تواجه الشعب السوري، وتجاوز الآثار المترتبة عن الزلزال المدمر.



