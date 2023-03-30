شكرا لقرائتكم خبر عن الأسئلة السبعة لجمهور دراما رمضان.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الأسئلة السبعة لجمهور دراما رمضان.. هل يعثر محمد رمضان على ابنه فى «جعفر العمدة»؟.. ما سر السلطان حامد فى «سره الباتع»؟.. ما جريمة جد طه القماش فى «سوق الكانتو»؟.. ماذا ستفعل نيللى كريم فى «عملة نادرة»؟.. لماذا ترك الأب ثروته كلها فى يد «جميلة»؟.. ما مصير علاقة طارق لطفى وزوجته بـ «مذكرات زوج»؟.. ما مصير قصة الحب بين «مهرة وجابر» بـ «ضرب نار»؟

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