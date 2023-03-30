شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: استمرار تلقى طلبات حجز صك الإطعام بقيمة 300 جنيه دون خصم المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف مشروع صكوك الإطعام لعام 2023م، بقيمة 300 جنيه للصك وتذهب القيمة كاملة فى صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، وبدون خصم أي مصروفات إدارية.

وذلك عبر أرقام الحسابات التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري

علمًا بأن صكوك الإطعام ستكون متوفرة بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية خلال أيام، أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 0114670202 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.