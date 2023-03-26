شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق إعانات الطوارئ" يعلن إنفاق 2 مليار جنيه لدعم العمال والشركات المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة إجمالي ما أنفقه الصندوق لدعم العمال والشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003 وحتى 28 فبراير 2023، وجاءت على النحو التالى:

ـ بلغت قيمة الإعانات التى تم صرفها 2 مليار و 188 مليوناً و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق.

ـ استفاد 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة، وذلك فى إطار الدور الذى يلعبه الصندوق فى صرف إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.

ـ تعاظم دور الصندوق خلال الفترات السابقة من مساندة وإعانة المنشآت على الوفاء بأجور ومرتبات عمالها ، والذى ساعد فى الحفاظ على مسيرة العمل والإنتاج ، وعلى العمال وعدم تسريحهم خلال أوقات الأزمات.

ـ وزير القوى العاملة أكد استعداد الصندوق فى كل الأوقات لمساعدة أى شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة الداخلية والقانون المنظم لعمل الصندوق .