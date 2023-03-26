شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 26/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:27
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:33 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:21
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:24 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:16
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:58 م
وقت صلاة العشاء 7:13 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17