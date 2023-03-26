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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 26/3/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

 

وقت صلاة الفجر 4:26  ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء  7:27

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:33 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:21

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد  صلاة العصر 3:26 م 

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:24  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:16

وقت صلاة الظهر 11:49 

موعد صلاة  العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:58 م

وقت صلاة العشاء 7:13 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:25  ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:17

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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