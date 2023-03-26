شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 26/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:27

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:33 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:21

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:24 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:16

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:58 م

وقت صلاة العشاء 7:13 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:25 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:17