شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج الطاقة من مخلفات مزارع الدواجن ضمن خطة لاستغلال المخلفات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم الإنتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بخطة العمل للمخلفات الزراعية بكافة انواعها ، حيث انه حجم المخلفات الزراعية فى مصر تبلغ حوالى 42 مليون طن.

واوضحت وزيرة البيئة ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مشروعات وحدات البيوجاز التى تم تنفيذها مؤخرا لانشاء وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة، يتم تحويل روث الحيوانات بها إلى كهرباء ، وان وحدات البيوجاز التى تم تنفيذها فى محافظة الفيوم، تضاف الى المشروعات التى تم إنشائها فى هذا المجال فى قرى الريف المصرى، لتحويل الروث لسماد وغاز حيوى، والتى تمت ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدة ان مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التى تتبع وزارة البيئة، تقوم حاليا بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة الى طاقة.

وأضافت وزيرة البيئة ، أن منظومة قش الأرز التى تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر من كل عام تضاف إلى منظومة إعادة تدوير المخلفات الزراعية ، مؤكدة على مجهود وزارة البيئة فى التعاون مع الجهات المعنية بالموضوع ، و الإجراءات والجهود التى قامت نفذتها الوزارة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، وانه وصل عدد مصانع اعادة تدوير تلك المخلفات الى 9 مصانع، وستشهد الفترة المقبلة مزيدا من التوسع فى هذا المجال بأفكار جديدة فى ملف المخلفات بالكامل سواء الزراعية أو الصلبة أو الالكترونية أو الطبية .