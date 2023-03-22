شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة: تطبيق منظومة التحصيل الممكين على نحو 3.5 ملايين مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد عبد الدايم مدير الإدارة العامة لخدمات الاصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أنه بناء على توجيهات المهندس مدحت فودة رئيس الشركة نجحت منظومة التحصيل المميكن، ووقف طباعة فواتير اﻻستهلاك الشهرية لحوالى 3 ملايين و 500 ألف مشترك التابعين لـ 31 إدارة بالشركة حتى الآن، من إجمالى 50 إدارة، والتحصيل عن طريق ماكينات الدفع الإلكتروني.

وأوضح عبد الدايم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 "، أن الشركة تستهدف الانتهاء من تطبيق المنظومة على إجمالى عدد المشتركين الذين يبلغ عددهم 5 ملايين مشترك فى يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن نظام التحصيل المميكن نجح فى القضاء على بعض السلبيات مثل عدم قيام المحصل بتوريد الأموال التى يتم تحصيلها فى نفس اليوم، علاوة على مراقبة معدلات الأداء لمتابعة ساعات العمل اليومية المحصل من خلال سيستم على ماكينات الدفع الإلكتروني يجعل مديري الإدارات مراقبة عملية التحصيل ـونلاين.

وشدد على أن من أهم مميزات نظام التحصيل المميكن هو القضاء نهائيا على التلاعب فى محاسبة المشتركين، حيث إن الفاتورة يتم طباعتها من الجهاز مرة واحدة، والمسئول عن كل خزينة بكل إدارة يمكن متابعة المبالغ التي تم تحصيلها بواسطة المحصل قبل توريدها.