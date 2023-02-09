شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مرفق الكهرباء عند تركيب عداد مسبوق الدفع.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس الإجراءات عدد من النصائح الهامة التى يجب على المشترك اتباعها عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع وهى كالاتى:
1- عند تركيب العداد لأول مره أطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.
2- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.
3- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).