شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 40 شخصا وإصابة المئات فى بيرو بسبب انهيارات أرضية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات المختصة فى بيرو مصرع ما يقرب من 40 شخصا بالإضافة إلى مئات المصابين جراء انهيارات أرضية فى منطقة أريكويباـ تسبب فيها زيادة تدفق نهرى أوكونيا وماجيس بسبب الأمطار الغزيرة، والتى تسببت أيضا فى أضرار جسيمة.

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن 40 شخصا هو حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية التى حدثت فى منطقة أريكوبيا.

وقال ويلسون جوتيريز، السكرتير الفنى للدفاع المدنى فى منطقة ماريانو نيكولاس فالكارسل، إن عدد الوفيات الناجمة عن الانهيار الأرضى المسجل فى سيكوشا ارتفع إلى 36 ضحية، ثم إلى 40 شخصا.

وطلب رئيس اللجنة الخاصة لمراقبة الطوارئ ومخاطر الكوارث، خوان كارلوس مورى، إعلان أريكويبا فى بلدة سيكوتشا فى حالة الطوارئ بعد الانهيار الطينى الذى خلف عشرات القتلى. تم تقديم هذا الطلب من خلال رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ألبرتو أوتارولا، وإلى وزير الدفاع، خورخى شافيز.

وحشدت القوات البروفية براميل المياه والخراطيم و1000 كيس رمل إلى المنطقة لمساعدة المتضررين من الانهيارات الارضية، بالإضافة إلى ارسال الامدادات للمنطقة.

يأتى الانهيار الأرضى المميت فى سيكوتشا بعد قرابة شهرين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية، والتى تتمركز إلى حد كبير فى جنوب بيرو، فى أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيل فى ديسمبر.