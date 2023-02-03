شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الزراعية للمحاصيل خلال الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى استمرار سيطرة الكتلة القطبية الباردة ليكون الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع برودة قارسة بالمناطق الصحراوية .

أضاف فهيم أنه ما زالت فرص تشكل الصقيع بدرجة خفيفة على على مناطق متفرقة خاصة شمال الصعيد و متوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر احيانا على الساحل الشمالي وشمال الدلتا وتساقط أمطار خفيفة فقط على مناطق متفرقة من باقي الدلتا وقد تصل إلى القاهرة بصورة خفيفة .

وحول أهم التوصيات الزراعية الواجبة خلال الفترة الحالية:

1- يمكن القيام بكل العمليات الزراعية الطبيعية .

2-تأجيل زراعة الفاصوليا أو البسلة أو أى محاصيل العروة الصيفية المبكرة “كوسة ، طماطم ، فلفل ، باذنجان”.

3- عدم استعجال زراعة أشجار الفاكهة مثل النخيل أو غيره مع تأجيل إجراء عمليات التطعيم .

3- عدم استعجال كشف بلاستيك الانفاق الطماطم والباذنجان وغيرها حتى لو لامست النباتات البلاستيك .