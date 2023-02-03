شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر فيديو لمتسابق من كينيا يتلو آيات من القرآن بصوت عذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف فيديو لمستابق من دولة كينيا يدعى هيثم صقر أحمد، يتلو آيات من الذكر الحكيم، ولك على هامش مشاركته فى المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

وتنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين يوم السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث وصل إلى مقر انعقاد المسابقة بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة كل من المتسابق عرفان رشاد مالتش من دولة صربيا، والمتسابق سيد اميري من دولة مقدونيا، والمتسابق محمد بن داود حسين من دولة موريشيوس ، والمتسابق محمد مرسلين صداق من دولة موزمبيق، والمتسابقة نفيسة بوصو من دولة السنغال، المتسابق سلمان لوال من دولة بنين، والمتسابق كابا أبو بكر من دولة غينيا كوناكري.

وأعرب المتسابقون عن عميق شكرهم وتقديرهم للدولة المصرية، مؤكدين أن مصر راعية للقرآن الكريم وحفظته، وأن مسابقات الأوقاف المصرية تتميز بالتنوع المستمر عامًا بعد عام، سائلين الله (عز وجل) أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.