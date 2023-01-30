"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة والأمومة" ينظمان ورشتين للأطفال بمعرض الكتاب

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم، ورشتي دامجتين تحت عنوان "أعرف حقك" و"الفن حياة" في جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54.

حضر الورشتين من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رشا أرنست، مسئولة إدارة الثقافة بالمجلس، ومن جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور سمير أبو ريا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بالمجلس.

تضمنت الورشتين الدامجتين تعريف المشاركين بها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2018، وحقوق الأطفال التي كفلها قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126، بشكل مبسط وباستخدام الألعاب الترفيهية المختلفة التي تتناسب مع أعمارهم، وتساعد في إحداث نوعًا من الدمج لجميع المشاركين بها والقضاء على التمييز.

كما تضمنت الورشة التعريف بالخط الساخن للمجلس 16736 الخاص بتلقي الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك خط نجدة الطفل 16000، بالإضافة إلى التوعية بالإساءات التي قد يتعرضون لها وكيفية الإبلاغ والتواصل مع المجلسين.

اشتملت الورشتين على بعض الألعاب الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين، والألعاب الحقوقية التي تمت بواسطة استخدام لعبة السلم والتعبان.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في بيان صحفي للمجلس، أن المجلس يحرص على تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بهدف دمج الأطفال في المجتمع المصري، والقضاء على التمييز بينهم، ورفعي مستوى الوعي لديهم بقضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما الأطفال منهم.

الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 المقامة بالتجمع الخامس خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2023.