شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: قيمة الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج 180 جنيها والشهادة مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة آمال عبد الحي، مدير الادارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة، أن فحوصات ما قبل الزواج ينص عليها القانون وموجودة من سنوات طويلة ولكن كان يتم استسهال هذه الفحوصات والتلاعب في الحصول على الشهادات الطبية، قائلة: "لازم نزود وعي المجتمع بأهمية فحوصات ما قبل الزواج".

وأوضحت الدكتورة آمال عبد الحي، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الأمر الجديد في مبادرة الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج من البرنامج القومي لفحص المقبلين على الزواج إضافة فحوصات جديدة للاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية، والأمراض المعدية، فضلا عن إضافة تحاليل الأمراض الوراثية.

واستكملت: "تكلفة الشهادة مجانا، ولكن الفحوصات الطبية يدفع فيها مقابل رمزي وتم الاتفاق على 180 جنيه مقابل الفحوصات الطبية على 10 تحاليل"، مؤكدة أن الدولة تدعم جزء كبير من التحاليل وهذا واجب الدولة للحفاظ على صحة المجتمع، مشيرا إلى أنه من المتوقع بداية المبادرة في منتصف شهر فبراير.